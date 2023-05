Rabiater Radfahrer in Habach: Autofahrerin geschlagen, Fahrzeug beschädigt

Von: Andreas Baar

Habach - Ein rabiater Radfahrer hat in Habach gegen eine Autofahrerin ausgeteilt. Auch ihr Beifahrer bekam eine Watschn. Zudem wurde der Wagen beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich am Montag (29. Mai) gegen 14.30 Uhr im Gemeindebereich von Habach. Eine 18-jährige Frau aus Germering fuhr mit ihrem Pkw auf der Sindelsdorfer Straße zur Einmündung B472. Dabei überholte sie laut Polizei zwei Radfahrer mit zu wenig Seitenabstand. Eine 60-jährige Radfahrerin aus Benediktbeuern musste eine Ausweichbewegung machen. An der Einmündung hielt die Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt an. Der 58-jährige Radfahrer aus Benediktbeuern fuhr an die Beifahrerseite des Pkw und schlug nach Polizeiangaben durch das offene Fenster der Fahrertür mit seinem Handrücken in das Gesicht der Autofahrerin. Dabei fiel das Rad gegen den Wagen. Der 25-jährige Beifahrer aus Oberschweinbach stieg aus. Der Radfahrer und der Beifahrer schubsten sich gegenseitig. Schließlich schlug der Radfahrer mit der flachen Hand auf die Wange des 25-Jährigen. Die Autofahrerin wurde bei der Aktion leicht verletzt und blutete an der Unterlippe. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an.