Rabiater Radfahrer: In Penzberg eskaliert Streit mit Autofahrerin

Von: Andreas Baar

Der unbekannte Radfahrer war der Autofahrerin stadteinwärts gefolgt (Symbolbild). © panthermedia/kegfire

Penzberg - Ein rabiater Radfahrer hat in Penzberg ein Auto verfolgt. Dann beleidigte der Unbekannte die Insassen und beschädigte ein Handy.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag (14. April) in der Innenstadt. Laut Polizei fuhr eine Penzberger Autofahrerin gegen 17.20 Uhr mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr Am Schloßbichl ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Mann mit seinem Fahrrad aus Richtung Edeka in den Kreisverkehr. „Dabei fühlte sich der Radfahrer offenbar gefährdet“ und folgte mit dem Rad dem Wagen stadteinwärts, heißt es von der Polizei. Auf Höhe Philippstraße/Karlstraße hielten Auto und Radfahrer an. Der Radfahrer riss laut Polizei die Fahrertür des Pkw auf und schrie die Fahrerin an.

Handy unter Auto getreten

Deren Beifahrer, ein 49-jähriger Penzberger, stieg aus und es kam zum verbalen Streit. Als der Beifahrer mit dem Handy die Polizei rufen wollte, schlug der unbekannte Radfahrer mit der Hand von unten gegen das Iphone-Gerät. Der Beifahrer wurde im Gesicht getroffen und verspürte nach Polizeiangaben „dabei leichte Schmerzen“. Das Mobiltelefon fiel zu Boden und wurde vom Radfahrer noch mit dem Fuß unter das Auto getreten. Dabei wurde zumindest die Schutzhülle zerkratzt, ob auch das Handy Schaden nahm, ist unklar. Der Beifahrer fühlte sich laut Polizei durch die lautstarken Beschimpfungen beleidigt und das rabiate Auftreten bedroht. Der Radfahrer fuhr schließlich mit dem Rad wieder in Richtung Christkönigskirche davon. Der Schaden an der Handyhülle wird auf circa 15 Euro beziffert.

Schwarz gekleidet

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 50 Jahre, Brillenträger, circa 1,80 Meter groß, normale Statur, schwarze Hose und schwarze Soft-Shell-Jacke mit schwarzer Kapuze wegen des starken Regens ins Gesicht gezogen. Das Fahrrad war schwarz, die Marke unbekannt.