„Radentscheid“: Bündnis übergibt Unterschriften an die Stadt Penzberg

Von: Max Müller

Teilen

Bitte sehr: Norbert Hornauer (grüne Jacke) übergibt die gesammelten Unterschriften an Bürgermeister Stefan Korpan. © Max Müller

Penzberg – Mehr als 420 Unterschriften wurden im Penzberger Raum für den „Radentscheid Bayern“ gesammelt: Diese wurden am Bürgerbahnhof an Rathauschef Stefan Korpan übergeben.

25.000 Unterschriften wären für das Volksbegehren des Bündnis Radentscheid Bayern nötig gewesen. Die Initiatoren fordern ein Radgesetz für den Bau von fahrradfreundlicher Infrastruktur. Ihr Ziel ist eine Verkehrswende, nicht nur im Freistaat. Von Junis bis Oktober sammelten die Verantwortlichen jedoch knapp 100.000 Unterschriften für ihr Vorhaben.

„Es ist ein Baustein, dass Penzberg klimafreundlicher wird“, betonte der Seeshaupter ADFC-Ortsgruppensprecher Norbert Hornauer, bei einem Pressetermin am Penzberger Bürgerbahnhof. Dort übergab Hornauer am vergangenen Mittwoch die mehr als 400 Unterschriften aus dem Penzberger Raum an Rathauschef Stefan Korpan. Am selben Tag werden in 100 weiteren bayerischen Städten, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften die Unterschriften an die lokale Politik übergeben.



Nun wird geprüft

Nun werden die Unterschriftenbögen von den jeweiligen Kommunen geprüft, bevor diese an das bayerische Innenministerium übergeben werden. Bereits im Frühjahr oder Sommer 2023 könnten die Bürger dann aufgerufen werden, sich für den „Radentscheid Bayern“ einzutragen. Hornauer ist froh, dass der erste Schritt getan ist: „Es gibt nichts umweltschonenderes als das Radlfahren.“ Auch Anette Völker Rasor vom „Werkraum“-Vorstandsteam freute sich über die Unterschriften: „Wir sind begeistert über die breite Unterstützung in Penzberg und in ganz Bayern für den Radentscheid.“



Weitere Informationen zum Volksbegehren gibt es auch online auf der Homepage des Radentscheids.