Radlunfall in Penzberg: Mädchen (8) kommt ins Krankenhaus

Von: Andreas Baar

Das verunglückte Mädchen wurde vom Rettungsdienst in das Penzberger Krankenhaus gebracht (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Penzberg - Im Krankenhaus endete für eine Achtjährige die Radlfahrt. Das Mädchen war in Penzberg gegen einen Bauzaun gestoßen.

Laut Polizei ereignete sich der Radlunfall am Samstag (6. Mai) gegen 17.30 Uhr. Die achtjährige Penzbergerin fuhr mit ihrer Mutter und Schwester von der Berghalde in Richtung Henlestraße. In einer Linkskurve, kurz nach der Schranke, kam das Mädchen mit seinem Kinderrad nach rechts vom Weg ab und stieß mit dem Kopf gegen einen Bauzaun. Die Achtjährige erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen am Kopf. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Penzberg gebracht. Am Fahrrad war ein geringer Sachschaden entstanden.