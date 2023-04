Ramadama in Penzberg: 86 Helfer sammeln gut eine Tonne Müll im Stadtgebiet

Von: Andreas Baar

Bilanz von knapp über zwei Stunden sammeln: Der gefundene Müll wurde am Bauhof gelagert. © Andreas Baar

Penzberg - Gut eine Tonne Müll wurde beim Ramadama in rund zwei Stunden in Penzberg gesammelt. 86 Helfer waren im Einsatz. Sie fanden auch Seltsames.

An diesem Samstag (22. April) sitzen die freiwilligen Helfer gegen Mittag zufrieden in der großen Fahrzeughalle des Penzberger Bauhofs. Lassen sich warme Würstl, Brezn und Semmeln als Dankeschön schmecken. Rund 2,5 Stunden waren sie zuvor im Stadtgebiet unterwegs gewesen, und hatten Straßenränder, Rasenflächen, Gebüsch und Plätze von Müll befreit. Dazu hatte die Stadt zum insgesamt 39. Mal aufgerufen.

86 Freiwillige, viele Kinder

Am Ende waren 86 Freiwillige dem Aufruf gefolgt, berichtet Alexander Bergel vom Bauhof. Davon waren 51 Kinder und 35 Erwachsene. Es kamen Einzelpersonen, aber auch eine große Gruppe vom Alpenverein und Aktive von den beiden Penzberger Fischereivereinen. Im Vorjahr waren es lediglich rund 35 Helfer gewesen. Doch der letztjährige Aktionstag musste wegen Schneefalls verschoben werden, bei der Neuauflage regnete es dann noch.



Aufstellen zum Gruppenfoto: Die Ramadama-Helfer fanden sich nach der Sammelaktion am Bauhof ein. © Andreas Baar

Grundschulen sammelten auch

Der städtische Bauhof unterstützte heuer wieder das Müllsammeln. 24 Fahrzeuge waren im Einsatz und 13 Mitarbeiter. 24 Bezirke waren im Penzberger Stadtgebiet eingeteilt worden. Besonders hebt Bauhof-Mitarbeiter Bergel den Einsatz der beiden Grundschulen im Vorfeld des Ramadama hervor. 100 Kinder der Grundschule an der Südstraße waren im Bereich Rewe/Säubach und am Bahndamm unterwegs, 150 kleine Helfer von der Grundschule an der Birkenstraße räumten rund um ihre Schule, der Familienbad-Baustelle und am Stadion auf. „Die haben viel gefunden“, lobt Bergel die Schüler.

Müllmenge ähnlich wie 2022

Apropos gefunden: Am Ende lagert gut eine Tonnen Müll am Bauhof. Eine Menge, die laut Bergel ähnlich der des Vorjahres ist. „Von der Müllmenge ist es nicht weniger geworden“, sagt er. Dafür gab es heuer neue „Müllhotspots“: am Bahnhof, im Zibetholz und am Daserweg.



Gasgrill bis Bodyboard

Die Liste der Fundstücke ist bunt. Und mit Seltenheitswert: Die Müllsammler entdeckten einen Gasgrill, einen großen Komposter und sogar einen Reitsattel samt Voltigierstange. Auch fünf leere Ölfässer, ein Bodyboard, ein Bürostuhl und ein Fahrrad landeten am Ende im Bauhof. Einige Matratzen waren ebenfalls illegal in der Natur entsorgt worden.



Spende von Bauern und Quarzbichl-Verein

Vom Bürgermeister gibt es ein dickes Lob für alle Helfer. Deren Einsatz sei „nicht selbstverständlich“, sagt Stefan Korpan und hob die vielen Kinder beim Ramadama hervor.

Auch die Penzberger Bäuerinnen und Bauern zeigten sich erkenntlich gezeigt und spendierten circa 180 Becher Trinkjoghurt für die Helfer. „Es ist uns ganz wichtig, dass Felder und Fluren gereinigt werden“, macht Bäuerin Maria Lidl aus Rain gegenüber der Rundschau deutlich. Denn Müll würde bei Tieren durch das Fressen zu Krankheiten führen, warnt Lidl, die auch stellvertretende Kreisbäuerin ist.

Auch der Verein „Quarzbichl – Rettet das Loisachtal“ zeigte sich erkenntlich: Gestiftet wurden 400 Euro für die Brotzeit, wie Vertreter Johannes Bauer berichtet. Der Umweltinitiative war 1986 gegen eine geplante Müllverbrennungsanlage im Eurasburger Ortsteil Quarzbichl entstanden. Der Kampf war erfolgreich – heute kümmert sich der Verein um den Naturschutz an der Loisach. Was gut zum Penzberger Ramadama mit seinen freiwilligen Umweltschützern passt.