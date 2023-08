Rathaus Penzberg: Elisabeth Schubert geht nach 50 Jahren Dienst in Rente

Von: Anne Franziska Rossa

Zum feierlichen Anlass im Rathaus: (v.l.) Andrea Vollmert (Personalamt), Norbert Grabmeier (Personalrat), Jubilarin Elisabeth Schubert (Steueramt), Stefan Korpan (Bürgermeister) und Marika-Edith Markert (Stadtkämmerin). © Anne Rossa

Penzberg - Elisabeth Schubert verabschiedet sich mit einem besonderen Ereignis in den Ruhestand: Die 66-Jährige feiert ihr 50-jähriges Dienstjubiläum.

„Dass das einer geschafft hat“, staunt Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) ungläubig bei der Übergabe der Urkunde. Sie hat es geschafft: Elisabeth Schubert feiert ihr 50. Dienstjubiläum.

Mit 16 Jahren verlässt die heute 66-Jährige die Realschule Penzberg und macht eine Steuerausbildung. Anschließend arbeitet sie als Beamtin des mittleren Dienstes in Bad Tölz, dann in Starnberg und danach in Eurasburg. Seit 2001 ist die gebürtige Bichlerin nun im Penzberger Steueramt tätig.



Drei Bürgermeister erlebt

„Drei Bürgermeister hab ich erlebt“, erinnert sich die Jubilarin. Zu dem besonderen Anlass erhält Schubert, die in Penzberg wohnt, „Dank und Anerkennung“ von Rathauschef Korpan und einen Blumenstrauß. Auch eine Urkunde über ihr 50-jähriges Dienstjubiläum überreicht der Bürgermeister. „Verwaltungsinspektorin mit Amtszulage“ sei nun ihr offizieller Titel sagt die Penzbergerin der Rundschau. Als „kleine Anerkennung aus der Betriebskasse“ überreicht Andrea Vollmert vom Personalamt einen Briefumschlag.



Ihre Zeit in Penzberg beschreibt Jubilarin Schubert als „immer schön“, auch wenn die Grundsteuerreform in den letzten 1,5 Jahren viel Arbeit gemacht hätte. Besonders viel hatte Schubert mit Hundebesitzern zu tun. Für das Anmelden der Tiere für die Hundesteuer waren wohl viele Vierbeiner vor Ort. Auch Korpan war noch vor seiner Zeit als Bürgermeister bei Schubert gewesen. „So hab ich ihn kennengelernt“ erinnert sich Schubert. „Da war ich mit der Familie da“, weiß der Rathauschef noch.



Ihren letzten Arbeitstag hat Schubert am Tag der Urkundenübergabe. Das offizielle Jubiläum war eine Woche zuvor gewesen. Am 16. August 1973 hatte ihr Berufsleben begonnen. Der Renteneinstieg ist allerdings erst im nächsten Jahr zum 1. Januar 2024. Bis dahin nimmt sich Schubert ihren Resturlaub und ihre Überstunden. Auf die Frage, was sie nun vorhabe, meint die 66-Jährige, sie müsse erstmal „Holz machen“. Drei Ster seien noch übrig. Ein Urlaub stünde nicht auf dem Plan. Sie hätte noch ein paar Nachbarschaftsdienste zu verrichten, meint Schubert: Pflanzen gießen, Gräber pflegen und Katzen füttern.

Steuerberater fragen schon an

Auch kümmere sie sich um eine alte Dame, die im Moment nicht fit sei. Da wolle sie nicht weg fahren, sagt die Penzbergerin. Außerdem hätten „schon ein paar Steuerberater angerufen“, lacht Schubert. Sollte es doch mal in den Urlaub gehen, dann in den Bayerischen Wald oder an die Nordsee.