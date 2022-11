Rathauspassage in Penzberg: Mehr Raum für Stadtbücherei und Volkshochschule

Von: Andreas Baar

Die Geschäftsräume sind bereits leergeräumt, der Ausverkauf läuft: Stadtbücherei und Volkshochschule nutzen die Lampka-Fläche zwischen Showroom (rechts vorn) und Treppenaufgang. © Andreas Baar

Penzberg - Der Penzberger Stadtrat gab seinen Segen: Stadtbücherei und Volkshochschule können neue Flächen in der Rathauspassage nutzen.

Die Stadtbücherei und die Volkshochschule (VHS) in Penzberg bekommen mehr Platz: Beide Einrichtungen dürfen mehr Räume in der Rathauspassage nutzen. Es geht um Ladenflächen, weil das dortige Modehaus zum Jahresende das Geschäft einstellt. Der Stadtrat segnete die Nutzung ab.



Interessenten sagten alle ab

Das Penzberger Traditionshaus Lampka an der Bahnhofstraße schließt zum Jahresende aus Altersgründen in Penzberg die Türen. Das betrifft auch die Filiale in der Rathauspassage. Ein Teil der Flächen gehört der Stadt, die dafür eine Lösung suchen musste. Was gar nicht so einfach war, wie im jüngsten Stadtrat vom Bürgermeister zu erfahren war. „Wir hatten einige Interessenten“, berichtete Stefan Korpan (CSU) – allerdings hätten alle abgesagt. Die Liste reichte von Unternehmen über Co-Working bis zum Arzt. Doch die Räumen wurden wegen mangelnder Werbeflächen und fehlender Schaufenster zur Straße hin als ungeeignet angesehen, heißt es von der Stadt. Um einen Leerstand zu vermeiden, prüfte die Verwaltung Alternativen. In der Stadtratssitzung lagen die Ergebnisse auf dem Tisch: einen Makler beauftragen, um nach einem Einzelhändler zu suchen, oder eben eine interne Lösung mit Bücherei und VHS.

Anschub für „wohnZimmer“-Projekt

Bücherei-Chefin Katrin Fügener und VHS-Leiterin Katja Wippermann konnten sich auf ihren Zuhörerstühlen entspannt zurücklehnen: Die Nutzungsvariante mit den zwei Bildungseinrichtungen fiel im Lokalparlament auf fruchtbaren Boden. Widerspruch gab es keinen. Einstimmig beschlossen das Gremium, die städtischen Lampka-Flächen an VHS und Bücherei zu vermieten.

Fraktionsübergreifend gab es Lob für die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen. Bekanntlich haben Bücherei und VHS für die Rathauspassage das Projekt „wohnZimmer“ angestoßen. Man sei dabei, diese in „ein Bildungszentrum“ umzuwandeln, sagte denn auch Maria Probst (CSU). Das Projekt „nimmt Fahrt auf“, erhoffte sich Regina Bartusch (SPD) durch die Nutzung der Ladenflächen einen Schub. Kerstin Engel (Grüne) hob die angestrebte „multifunktionale Nutzung“ der Örtlichkeit hervor.

„Publikumsraum“ und Bewegungskurse

Auch das Finanzielle war ein Argument. Laut Bürgermeister Korpan würde sich die Kosten für die neue Nutzung „sehr niedrig halten können“. Zudem der bisherige Nutzer die Ausstattung inklusive Regale der Stadt überlasse. Außerdem würde sich die VHS Mietkosten für andere Räumlichkeiten einsparen. Auf den insgesamt rund 340 Quadratmetern nutzt die Bücherei das Erdgeschoss. „Wir planen gerade“, sagt Leiterin Fügener. „Es soll auf jeden Fall ein Publikumsraum werden“. Mit Medien zum Ausleihen. Die VHS nutzt die fast 170 Quadratmeter im 1. Stock für Bewegungskurse, erklärt Leiterin Wippermann. Vorteil: Die jetzigen Umkleidekabinen bleiben drin stehen. Wippermann schweben zudem Ausstellungen „in beiden Bereichen“ vor. Laut Kämmerer Hans Blank müsse man nur „geringfügig umbauen“. Der Einzug soll „relativ zügig“, möglichst zum Jahresbeginn 2023, erfolgen, sagt Blank gegenüber der Rundschau.

Der vordere Ladenbereich ist in Lampka-Besitz. Dort soll ein Herrenbekleider aus Landsberg einziehen.