Soziale Botschaft

Realschule Penzberg: Absolventen sollen „eigenen Sinn im Leben“ finden

Von: Andreas Baar

Die Jahrgangsbesten: (v.l.) Marina Konnerth (Notenschnitt 1,09). Lena Berchtold (1,36), Emilia Nuetey (1,36), Sophia Kulhanek (1,18), Isabel Kaiser (1,36) und Hanna Promberger (1,25). © Andreas Baar

Penzberg - Sie werden gebraucht: Das war die zentrale Botschaft bei der Entlassfeier der Penzberger Realschule an die 82 Absolventen.

Die Heinrich-Campendonk-Realschule Penzberg hat 82 Absolventen der 10. Stufe verabschiedet. Die Schülerinnen und Schüler bekamen gute Wünsche mit auf ihren weiteren Weg – und einen launigen Einblick in die Welt der künstlichen Intelligenz.

„Größten Respekt.“ Diesen zollte Penzbergs Realschule-Leiter Severin Hammel bei der Entlassfeier in der Neuen Aula seinen Noch-Schützlingen ob deren gezeigten Leistungen und ihrem Aufbruch „zu neuen Ufern“. Hammel nutzte in seiner launigen Ansprache die Chance, seine ganz eigenen Erfahrungen mit der künstlichen Intelligenz von ChatGPT darzulegen. KI zieht sich derzeit als Thema durch diverse Schulabschlussfeiern. KI werde zu einer „großen Veränderung in der Bildungsarbeit“ führen, sagte Hammel – was einst auch Taschenrechner und Wikipedia vollzogen hätten. Wobei die doch stereotypen und austauschbaren Antworten von ChatGPT auf Hammels Testfragen ihm den Eindruck vermittelten, dass seine KI-Version wohl „nicht die hellste Kerze auf der Torte“ gewesen sei.

„Es gab schon immer Sprünge in der Entwicklung“ blickt der Schulleiter „wenig bange“ auf die Arbeitswelt, die seine Absolventen künftig vorfinden werden. Wichtiger sei es für sie, „einen ganz eigenen Sinn im Leben zu finden“, gab er ihnen mit auf den Weg.

Die Absolventen Jolina Alstetter, Nevin Arrington, Sara Asani, Leonhard Beer, Josef Behm, Lena Berchtold, Noah Berg, Niklas Blankenberg, Hemma Brummer, Matthias Deiser, Lucas Derzbech, Lina Dietz, Moritz Dittmar, Franz Donauer, Christina Ertl, Eva Fendt, Helena Feuser, Hannah Freund, Marina Gast, Fabian Geißler, Lukas Goldbrunner, Lara Göttsche, Maja Grosche, Georg Hagn, Lorin Heinrich, Mika Hülsmann, Sophia Hunger, Eliza Ismaili, Noah Jacobs, Isabel Kaiser, Sophia Kauka, Lina Keller, Levin Kirchner, Mika Klein, Tim Kloseck, Marina Konnerth, Tobias Krämer, Maja Krüger, Sophia Kulhanek, Wasiliki Kyriosoglou, Lara Lecce, Nathalie Moser, Ben-Alias Niebergall, Benjamin Nötting, Emilia Nuetey, Christian Pelg, Johannes Pfohl, Michel Polachowski, Felix Preis, Hanna Promberger, Pascal Rauh, Nicolas Reese, Amelie Rieger, Magdalena Ruf, Eva Schmidberger, Liam Schober, Fabian Schoberth, Alexa Schwarzer, Eva Sindlhauser, Sebastian Stacke, Fiona Steuer, Josi Stockhammer, Maximilian Stockinger, Luisa Stückl, Franziska Tilly, Josefine Trischberger, Benedikt Urban, Daniela Vasiljevic, Niklas Wallerius, Friederike Weigand, Mara-Louise Weiß, Leonhard Weitl, Pirmin Willert.

(Die Schule hat aus Datenschutzgründen nicht alle Namen veröffentlicht)

Wir brauchen Euch.“

Für diesen Weg, gerade im Berufsleben, haben die Ex-Realschüler dank erlernter Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen „beste Voraussetzungen“, zeigte sich Penzbergs dritter Bürgermeister Hardi Lenk überzeugt. Allerdings würde das „lebenslange Lernen“ mit dem Abschlusszeugnis nicht enden, mahnte Lenk – und warb für dieses ständige Lernen auch auf Grund seiner eigenen Erfahrungen als Inhaber eines Handwerksbetriebs und Arbeitgeber: „Wir brauchen Euch.“

Ähnlich optimistisches und zuversichtliches war vom stellvertretenden Landrat Michael Marksteiner („Die Welt steht Ihnen jetzt offen“) zu hören: Im Landkreis würden motivierte junge Menschen „dringend gebraucht“.

Soziale Botschaft

Große Lernbereitschaft, wünschte Anton Drexler vom Elternbeirat den Absolventen. Er nannte es ein „wichtiges Zwischenziel“, dass die Realschüler nun erreicht hätten. Und bei allem Abschied mögen sie doch ihre Freundschaften aus der Schule pflegen, so Drexlers soziale Botschaft. „Bleibt‘s beinander.“ Und vor allem, gelte es – auch bei allen Konflikten – eines zu beherzigen: „Mensch sein.“