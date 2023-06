Reformpläne: Klinikum Penzberg erhalten, aber ohne Notfallversorgung?

Von: Andreas Baar

Wie geht es weiter? Die Starnberger Kliniken wollen das Penzberger Krankenhaus als „Level1n“ – mit einer Notfallversorgung – erhalten. Aber sicher ist das (noch) nicht. © Andreas Baar

Penzberg - Die Holding Starnberger Kliniken will bei der Krankenhaus-Reform das Klinikum Penzberg erhalten. Aber um die Notfallversorgung muss gezittert werden.

Wie sehen die Chancen für das Penzberger Klinikum im Zuge einer Krankenhaus-Reform aus? Eigentlich gut. Das ist zumindest die Meinung des Betreibers, der Holding Starnberger Kliniken. Im Stadtrat wurde ein Sachstandsbericht gegeben.

Seit dem Jahr 2012 gehört das einstige Landkreis-Krankenhaus Penzberg zu den Starnberger Kliniken, einer Tochtergesellschaft des dortigen Landkreises mit zehn Einrichtungen im Verbund. Dass das Penzberger Haus, von dem sich Weilheim-Schongau damals unbedingt trennen wollte, im Nachbarlandkreis gelandet ist, wird in der Stadt und dem Umland allenthalben als Erfolg bezeichnet. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats hörten die anwesenden Holding-Vertreter denn auch Lob für das medizinische Engagement vor Ort.

Berichteten in der Stadtratssitzung: Die Vertreter der Holding Starnberger Kliniken (v.l.) Martin Schmid (Geschäftsführung der Häuser Penzberg und Seefeld/Herrsching), Dr. Susanne Rogers (Ärztliche Direktorin Penzberg) und Dr. Thomas Weiler (Geschäftsführer der GmbH). © Andreas Baar

Klinikstandort eine „attraktive Region“

„Wir stehen hinter diesem Haus“, betonte GmbH-Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler. Penzberg sei eine „attraktive Region“ für die Starnberger Kliniken. Zudem hob Weiler das Leistungsspektrum in Penzberg hervor – was sich auch auf eine künftige Einteilung in Leistungsstufen von Häusern positiv auswirken würde. Eine Botschaft, die besorgte Lokalpolitiker in Zeiten der Debatten um die Krankenhaus-Reform und drohende Schließungen gern hören.

Gute Entwicklung

Die Zahlen sehen eigentlich nicht schlecht aus. Wie Martin Schmid, Geschäftsführer auch für das Penzberger Haus mit seinen 100 Betten, vorrechnete, sind heuer bis Mai 1725 Patienten im Klinikum versorgt worden (ein Plus von 160 gegenüber dem Vorjahr). 866 stationäre Operationen wurden 2022 unternommen. in diesem Jahr sind es schon 894. Die Zahl der ambulanten Eingriffe kletterte von 135 auf aktuell 239. Schmid sprach von einer guten Entwicklung. Laut Weiler erwirtschaftete die Holding von 2006 bis 2020 einen Überschuss von 60 Millionen Euro. Geld, dass auch in das Penzberger Klinikum investiert worden sei.

Zu viele Notaufnahmen auf engem Raum

Aber es hängt ein „Damoklesschwert“ über dem Klinikum, mahnte der Holding-Chef. Die Notfallversorgung könnte gefährdet sein. Denn das Finanzierungsmodell solcher Angebote mit ihren hohen Vorhaltekosten ist noch ungeklärt. Auch könnte die Ballung der Notaufnahmen in der Region – mit Bad Tölz, Murnau, Garmisch, Weilheim und Wolfratshausen in der Nähe – mit Entfernungen unterhalb von 30 Minuten ein Problem werden. Penzberg würde nie ein „Level2“-Krankenhaus werden, betonte Weiler zwar. Aber man strebe immerhin eine „Level1n“-Stufe an. Sprich: Ein Haus der Grundversorgung inklusive Notfallversorgung.

Ist Letzteres nicht möglich, muss man sich Gedanken machen. Penzbergs Ärztliche Direktorin Dr. Susanne Roger wollte allerdings keine Panik schüren. Das Thema „muss kein Schreckgespenst sein“, versuchte sie zu beruhigen. Ein 24-Stunden-Service muss wohl nicht die einzige Lösung sein. Man könne bei der Notfallversorgung vieles auch im Tagesgeschäft erledigen, so Rogers.

Sorge bei Stadträten

So ganz beruhigt waren allerdings nicht alle Stadträte. Es sei ein „äußerstes Alarmsignal“, dass eine Notfallversorgung in Penzberg nicht garantiert werden könne, sprach Armin Jabs (BfP) die Sorgen aus. Für Kerstin Engel (Grüne) muss es das Ziel sein, die Notfallversorgung in Penzberg zu erhalten. Das Penzberger Haus zu erhalten sei das Hauptziel, bekräftigte Adrian Leinweber (SPD) – man habe von den Landkreis-Krankenhäusern in Weilheim und Schongau „nahezu keinen Nutzen“.

Neuer Verbund bei der Chirurgie

Derweil setzen die Starnberger Kliniken weiter auf eine eigene Verbundlösung und standortübergreifende Chefärzte. In der Stadtratssitzung wurde bekannt, dass eine gemeinsame Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie aufgebaut wird. Dafür verantwortlich ist die Penzberger Ärztliche Direktorin Rogers – die aber in dieser Funktion vor Ort bleibt, wie erklärte. Ebenso bleibe die jetzige Abteilung am Klinikum, deren Chefärztin Rogers auch ist. Allerdings gehe es darum „einem starken Schulterschluss“ mit dem Starnberger Klinikum, dass diesen Bereich bisher nicht besaß, zu schaffen.

Rückhalt bei Ärzten wächst

Am Ende gab es Applaus für die Holding-Vertreter von den Stadträten. Elke Zehetner (SPD) hob nochmals das Engagement der Starnberger Kliniken in Penzberg hervor: „Das war damals eine kluge Entscheidung.“ Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) würdigte den Rückhalt für die medizinische Versorgung in der Region. Ein Rückhalt, den das Klinikum offenbar auch bei den niedergelassenen Ärzten genießt: Laut Ärztlicher Direktorin Rogers wurde jüngst ein Antrag auf eine Proktologie von immerhin 23 der 25 angeschrieben Praxisärzte unterstützt,