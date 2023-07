Neue Gefühle

Regent mit Regenwurmallergie: Lampenfieber zeigt „Walla Waller“

Von: Antonia Reindl

„Wir san Kämpfer vom Kaiser und keine Hosenscheißer“, glauben Lulatsch (l., Maria Roßberger) und Transack (2.v.l., Josefina Calliari) von sich selbst. Gerade bedrohen sie die Zofe Quasselinde (r. Lena Probst), deren reges Mundwerk einer Waffe gleicht. © Antonia Reindl

Penzberg - Die Theater-Jugendgruppe Lampenfieber zeigt in Penzberg ein besonderes Stück. Die Rundschau hat sich „Walla Waller“ angeschaut.

Besonders: Ein Wort, das oft verwendet wird, auch dann, wenn es gar nicht so recht zutrifft. Ganz und gar trifft es aber auf das aktuelle Stück der Lampenfieber-Jugendgruppe am Oberlandler Volkstheater in Penzberg zu. Denn derzeit wird „Walla Waller“ von dem Ensemble, Kulturpreisträger der Stadt 2022, auf die Bühne gebracht. Das Stück stammt aus der Feder von Paul Herdrich. Im vergangenen Jahr verstarb der ehemalige Vorstand und Impulsgeber für den Umbau der Probebühne. Am ersten Aufführungswochenende gelang es den jungen Darstellern den Zauber, der diesem märchenhaften Werk innewohnt, nach außen zu tragen.

Noch zu sehen Am Sonntag, 16. Juli, ist das Stück in der Probebühne (Winterstraße 2) zweimal zusehen: um 11 und um 15 Uhr. Dann übrigens mit einer fast komplett neuen Besetzung aus der Lampenfieber-Riege. Wegen der großen Resonanz gibt es zwei weitere Aufführungstermine: Freitag, 21. Juli, um 18 Uhr und Sonntag, 23. Juli, um 16 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Café Freudenberg. Infos unter www.oberlandler-volkstheater-penzberg.de.

Idyllische Naturkulisse

Bei der Premiere dominierten noch Erwachsenengesichter, am zweiten Tag dann waren die Zuschauerplätze der Probebühne mit vielen Kindern besetzt. Neugierig blickten die Kleinen auf die Bühne, auf der sich eine idyllische Naturkulisse mit Bäumen, Wiesen, einem großen Berg und Wasser auftat. Doch freilich wusste nicht allein die Optik zu bezaubern, sondern auch und gerade diejenigen, die Leben in die Szenerie brachten. Aufgeführt wurde eine Sage aus dem Oberland, die bereits 2000 als Musical in Penzberg zu sehen und hören war. Dabei hatte Paul Herdrich die alte Legende mit mittelalterlicher Historie, dem Ende der Herrschaft des Baiernherzogs Tassilo III., verwoben. Nun ging es zurück in ebendiese Sagenwelt, deren Personal mit sprechenden Namen ausgestattet ist.

„Komm‘ mir bloß nicht in die Näh‘!“: Fischkönig Walla Waller (Hannes Lenk) hält alles und jeden auf Abstand. Er will gefürchtet sein. © Antonia Reindl

Allergisch auf Regenwürmer

An sich halten, das kann Walla Waller (Hannes Lenk), Fischkönig des Zaubersees, wahrlich nicht. Vor allem dann nicht, wenn ihm Regenwürmer zu nahe kommen, denn auf die reagiert er allergisch. Eine wahre Gaumenfreude dagegen empfindet sein Gefolge an den Würmchen. Doch auch sonst zeigt sich der Wels nicht sonderlich umgänglich. In cholerischer Manier begegnet er seinen Untertanen, dem Entlein Graufederl (Leona Kmeth), dessen Schwester Küken (Jasmin Jungwirth) und den frechen Fröschen Plitsch (Lilo Bocksberger) und Platsch (Marlene Curth). Aber das hält Amphibien wie Vögelchen nicht von Streichen und Scherzen ab.



Neue Gefühle

Gefühle jenseits von Zorn ruft eines Tages die Herzogstochter Süßmunde (Maja Krüger) in Walla Waller hervor, die mit der Zofe Quasselinde (Lena Probst) und dem Knappen Käsch-Mich (Sophia Fleischhacker) vor Kämpfern des feindlichen Kaisers flüchtet. Dabei machen es die gackelnde Quasselinde – nomen est omen – und die Prinzessin ihrem Knappen nicht leicht. Alle drei sind ausgemergelt. „Ich kann vor Hunger kaum noch sprechen“, klagt die Zofe. „Wenn’s denn nur so wäre“, bedauert Käsch-Mich. „Ich bin zu schwach, etwas zu fangen“, meint der Knappe, mehr große Klappe als Heldenmut, und erträumt „einen fetten Braten“. Süßmunde trauert derweil ihrem alten Leben nach, mit Schloss, Vater, Bediensteten. Wenn sie im Schlaf eine Fliege gestört habe, habe sie sich sofort beschwert, so die Verwöhnte.



Eine Botschaft

Nach einem Blick ins Wasser des Zaubersees kreuzen sich die Leben von Prinzessin und Fischkönig. Der weiß, Angst zu verbreiten. Immer wieder betont der Walla Waller, dass er mit seinen Flossen einen Berg zerstoßen könnte. Nur er und seine Untertanen hätten ein Recht auf die „blaugrüne Welt“, den Bergsee. „Gründst du mich, dann schlünd ich dich!“, droht er mit bebender Stimme. Doch als er begreift, in welcher Gefahr Prinzessin und Begleiter stecken, ist er zur Stelle.

Eine Gefahr in Gestalt der kaiserlichen Kämpfer Lulatsch (Maria Roßberger) und Transack (Josefina Calliari), nicht gerade helle Köpfe, die sich von Funkelndem blenden lassen, aber sie fuchteln scharfen Waffen umeinander. Im Anblick der Speerspitzen ergibt man sich jedoch nicht. Walla Wallers Gefolge ist schließlich nicht nur zu Späßen aufgelegt, sondern weiß auch Fallen zu stellen.

Am Ende geht es nicht allein um einen Sieg über die Kämpfer, sondern auch um das Überwinden von Zorn und anderen negativen Emotionen.