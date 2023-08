Region: Unseriöse Handwerker wollen Unwetteropfer abzocken

Von: Andreas Baar

Die Betrüger sind angeblich im Auftrag der Gemeinde unterwegs und bieten unseriöse Leistungen mit Vorkasse an, die dann nicht erfüllt werden (Symbolbild). © panthermedia/Francesco Mou

Region - Jetzt auch noch das: Unseriöse Handwerker sind in den betroffenen Unwetter-Gemeinden rund um Benediktbeuern unterwegs. Sie zocken Sturmgeschädigte ab.

Die unseriösen Pseudo-Handwerker sind nach Angaben des Tölzer Landratsamts aktuell vorwiegend in Benediktbeuern, Bichl und Kochel unterwegs. Aber auch in anderen vom Hagelunwetters vom 26. August betroffenen Gebieten gab es entsprechende Vorfälle. Laut Kreissprecherin Sabine Schmid gehen die Betrüger angeblich im Auftrag der Gemeinde von Haus zu Haus und bieten unseriöse Leistungen mit Vorkasse an, die dann nicht erfüllt werden. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen weist darauf hin, dass die Gemeinden derartige Aufträge nicht erteilt haben. Die Kreisbehörde rät, „deren Beauftragung gründlich zu hinterfragen und Vorsicht walten lassen“.