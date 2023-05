Region: Vermisster Bauarbeiter unverletzt wieder aufgetaucht

Von: Andreas Baar

Der Vermisste konnte unverletzt von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. © Julia Boecken

Region - Der seit Sonntag (30. April) vermisste Bauarbeiter, der zuletzt auf einer Baustelle in Penzberg gesehen worden war, ist unverletzt wieder aufgetaucht.

Der 41-jährige Bosnier wurde laut Polizei am Montag (1. Mai) gegen 19.30 Uhr in Grafenaschau auf der Terrasse eines Lokales gesichtet. Die Polizei wurde informiert. Der Mann konnte unverletzt in Gewahrsam genommen werden, teilte die Murnauer Polizeiinspektion am Montagabend mit. Wo der Mann sich in der Zeit aufhielt habe man noch nicht klären können, hieß es.