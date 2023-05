Region: Wer hat Sasa Gunjevic gesehen? Bauarbeiter spurlos verschwunden

Vermisst: Sasa Gunjevic ist circa 1,80 Meter groß, 100 Kilo schwer, hat schwarze Haare, einen Ziegenbart und ist möglicherweise bekleidet mit blau-grüner Arbeitskleidung. © Polizei

Region - Seit Sonntag (30. April) wird Sasa Gunjevic (41) vermisst. Er verließ eine Baustelle in Penzberg, kam jedoch nicht in seiner Kochler Unterkunft an.

Der 41-jährige Sasa Gunjevic wird seit Sonntag (30. April) gegen 12 Uhr vermisst. Laut Polizei verließ der Bauarbeiter am Samstag (29. April) gegen 10.30 Uhr seine Baustelle in Penzberg. Nach den Angaben seiner Mitarbeiter wollte der Bosnier noch im Discounter einkaufen, um anschließend in seine Unterkunft nach Kochel zu fahren. Sasa Gunjevic kam jedoch nicht an seiner Unterkunft an, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hinweise zum Aufenthaltsort bittet.

Sein Firmenfahrzeug wurde in Grafenaschau/Schwaigen im Wald abseits der Straße geortet und versperrt aufgefunden. Der Vermisste konnte jedoch nicht dort angetroffen werden. Laut Polizei fehlen auch weitere Hinweise, die auf den Aufenthaltsort des Gesuchten hinweisen. Die Ermittlungen und das Absuchen im Nahbereich des abgestellten Pkw, der Wohnanschrift, der Baustelle und auch im Ausland führten bisher zu keinen Erkenntnissen. Der Vermisste ist circa 1,80 Meter groß, 100 Kilo schwer, hat schwarze Haare, einen Ziegenbart und ist möglicherweise bekleidet mit blau-grüner Arbeitskleidung.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Sasa Gunjevic geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Murnau unter Telefon 08841/61760 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.