Richtfest Birkenstraße-West: Stadt bei Bauprojekt im Kosten- und Zeitplan

Von: Max Müller

Teilen

Mit musikalischer Untermalung beim Richtfest: Bürgermeister Stefan Korpan (stehend) begrüßte die Gäste. © Max Müller

Penzberg – Trotz Fachkräftemangel und steigender Baukosten ist die Stadt Penzberg bei ihrem Wohnungsprojekt an der Birkenstraße noch voll im Soll.

Gutes Wetter und glückliche Gesichter beim Bauherrn: Die Vertreter der Stadt hatten beste Voraussetzungen beim Richtfest Birkenstraße-West: Die Kosten bleiben im Rahmen und auch den Zeitplan kann man voraussichtlich einhalten. „Die Fertigstellung der Zeile eins ist für Herbst 2023 geplant, im Januar 2024 kann vermietet werden“, so Stadtbaumeister Justus Klement beim Richtfest. „Wir sind optimistisch beim Zeitplan, vielleicht klappt es ja auch früher.“

Voll im Soll

Sieben Gebäude entstehen auf insgesamt vier Zeilen an im Neubaugebiet an der Birkenstraße. 149 Wohnungen werden auf einer Fläche von 31.250 Quadratmetern gebaut. Das „größte und teuerste Wohnbauprojekt Penzbergs“ – wie es Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) beim Richtfest nannte – verschlingt 55 Millionen Euro. Zuschüsse in Höhe von 20,4 Millionen Euro gibt es von der Regierung von Oberbayern. Bei den Kosten ist man laut Klement auch voll im Plan: „Wir mussten unsere Risikoposition kaum anfassen und haben noch einen Kostenpuffer.



Projektplan Birkenstraße-West Zeile eins: Fertigstellung Herbst 2023, Vermietung Januar 2024 Restlichen Zeilen sollen im Zwei-Monats-Rhythmus folgen Kosten: 55 Mio. Euro Zuschüsse: 20,4 Mio. Euro

Auch Projektsteuerer Jochen Weber ist zufrieden mit dem verlauf der Arbeiten: „Der Baugrund war besser als erwartet – das ist ja in Penzberg nicht selbstverständlich.“ Von Überraschungen sei man laut Weber verschont geblieben und es gibt „nichts Negatives zu berichten“. Knapp 82 Prozent der Bauleistungen wurden bereits vergeben – aktuell sind durchschnittlich sechs Gewerke auf der Baustelle tätig.

Zwei-Monats-Rhythmus

„Als nächstes Schlüsselgewerk stehen dann die Arbeiten an der Holzfassade an, die Produktion für den ersten Bauabschnitt läuft bereits auf Hochtouren, sodass das Gebäude dann auch in Kürze ,ein Gesicht‘ erhält“, berichtete Rathauschef Korpan bei seiner Richtfest-Rede. Auch der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer (BfL) hatte viel Lob für das Bauvorhaben im Gepäck: „Ich bin gern in Penzberg, da sich hier so viel bewegt.“

Die Zeile eins soll spätestens im Januar 2024 bezugsfertig sein – vielleicht aber auch ein wenig früher. © Max Müller

Neben Stadtbaumeister Klement war auch Gabriele Bruckmayer (H2M-Architekten) vom gesunden Tempo beim Zeitplan des Projekts überzeugt: „Anfang August kommt der Holzbau. Vielleicht ist Zeile eins ja schon im Dezember 2023 bezugsfertig.“ Nach einer möglichen Fertigstellung der ersten Zeile sollen die anderen im Zwei-Monats-Rhythmus folgen.