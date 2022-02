Roche: Gutes Geschäft 2021 - viele Corona-Tests aus Penzberger Werk

Von: Andreas Baar

Jobmotor im Oberland: Im Penzberger Roche-Werk sind rund 7200 Menschen beschäftigt. © Archiv

Penzberg – Der Schweizer Healthcare-Konzern Roche erzielte 2021 einen Gesamtumsatz von 62,8 Milliarden Schweizer Franken – eine Steigerung von acht Prozent.

Wie Claus Haberda, Geschäftsführer der Roche Diagnostics, mitteilt, sind die Verkäufe der Pharma-Division um drei Prozent gewachsen. Seit Sommer 2021 habe es eine Erholung von den Auswirkungen der Corona-Pandemie gegeben. Zudem hätten die Einflüsse von Biosimilars auf die Verkäufe von nicht mehr patentgeschützten Medikamenten wie erwartet abgenommen. „Das starke Wachstum der neu eingeführten Medikamente hält an“, freut sich Haberda.

In der Division Diagnostics sind laut Roche die Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um immerhin 29 Prozent angestiegen. Begründet wird dies mit „einer starken Dynamik“ im Basisgeschäft der Routinediagnostik sowie einer sehr hohen Nachfrage nach COVID-19-Tests. „Die deutschen Standorte leisten dafür mit Forschung, Entwicklung und Produktion einen wichtigen Beitrag“, so Haberda.



„Bis an ihre Kapazitätsgrenzen“

Für den Bereich Diagnostik am Standort Penzberg stand 2021 „erneut ganz im Zeichen der Pandemie“, so der Geschäftsführer. Um die starke Nachfrage des Markts nach diagnostischen Tests und Reagenzien zur Routinediagnostik und zum Nachweis des Corona-Virus oder von körpereigenen Antikörpern befriedigen zu können, habe Entwicklung und Produktion „bis an ihre Kapazitätsgrenzen“ gearbeitet, so Haberda.



Die Belegschaft im Penzberger Werk wächst derweil weiter: Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Mitarbeiter im Nonnenwald bis Ende Dezember um 400 auf insgesamt 7200 an. Haberda ist mit der Einwicklung zufrieden: „Damit wird der Standort der steigenden Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Tests gerecht.“



272 Millionen Euro im Oberland investiert

Der Konzern nimmt in Penzberg viel Geld in die Hand. Im vergangenen Jahr seien insgesamt 272 Millionen Euro in den Ausbau und die Instandhaltung des Biotechnologie-Zentrums im Oberland investiert. Laut Haberda standen dabei der Ausbau der Produktionskapazitäten in der Diagnostik und „nachhaltige Infrastrukturmaßnahmen“ im Fokus.



Seit 2017 flossen mehr als eine Milliarde Euro in den Nonnenwald. Wie berichtet, muss Roche jährlich allein mindestens 100 Millionen Euro investieren um den Standort überhaupt am Laufen zu halten.