Roche: Paul Wiggermann wird Werkleiter in Penzberg – Opitz geht in Ruhestand

Penzberg – Der Roche-Standort in Penzberg bekommt einen neuen Chef: Paul Wiggermann (44) übernimmt zum 1. Juli die Werkleitung.

Wenn der Schweizer Healthcare-Konzern Roche Ende Juni drei Tage lang mit der Kommune beim Penzberger Stadtfest auch sein 50-Jähriges im Nonnenwald feiert, wird es für Ulrich Opitz der letzte Auftritt in seiner Funktion sein. Der Werkleiter geht zum Juli in den Ruhestand, sein Nachfolger wurde nun offiziell vom Konzern genannt: Paul Wiggermann (44) übernimmt am 1. Juli die Leitung des Standorts mit seinen rund 7200 Mitarbeitern.



Der studierte Wirtschaftsingenieur und Betriebswirtschaftler Wiggermann begann seine Konzernkarriere 2004 bei Roche in Mannheim als Trainee im Management Start-Up-Programm der globalen Logistik. Seitdem hatte er diverse Führungspositionen in der Logistik, im Einkauf, in der Werkleitung und in der Personalabteilung innen. Er leitete zudem internationale Projekte. Derzeit ist er Personalleiter von Roche Diagnostics und für die Standorte Mannheim und Penzberg zuständig.



Beste Voraussetzungen

„Ich freue mich sehr über die Ernennung von Paul Wiggermann zum neuen Werkleiter in Penzberg”, kommentiert Claus Haberda, Geschäftsführer und Finanzchef von Roche Diagnostics, die Entscheidung. Haberda war selbst Werkleiter in Penzberg gewesen. Wiggermann bringe „beste Voraussetzungen mit, um die zukünftige Entwicklung des Standortes erfolgreich weiter voranzutreiben”.

Wiggermann löst Ulrich Opitz ab. Der 63-jährige Opitz blickt auf „mehr als 30 erfolgreiche Jahre bei Roche zurück“, teilt das Unternehmen mit. Der promovierte Biochemiker begann 1988 in der Penzberger Pharma-Produktion als Gruppenleiter. Sein Weg führte ihn bis zur Leitung der gesamten Pharma-Produktion am Standort. Im Sommer 2017 trat Opitz die Rolle des Werkleiters an und folgte damit auf Claus Haberda.



+ Ulrich Opitz (63) geht nach fünf Jahren an der Werkspitze in den Ruhestand. © Roche

Der Oberland-Standort spielt eine wichtige Rolle in der weltweiten Roche-Struktur und ist ein eines der größten Biotechnologie-Zentren Europas. Im Penzberger Werk werden Forschung, Entwicklung und Produktion an einem Platz vereint. Es werden neue Biomarker erforscht, diagnostische Tests und therapeutische Proteine entwickelt und biotechnologisch hergestellt.



Gutes Geschäft 2021

Erst kürzlich hatte Roche in Deutschland ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 vermeldet: Der Gesamtumsatz kletterte um fast 22 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Die Diagnostik-Sparte legte um 58,2 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro zu, die Pharma-Sparte um 13,5 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. In Penzberg investierte der Konzern 2021 insgesamt 272 Millionen Euro.

Aktuell erfolgt der Bau eines LEAP-Gebäudes, in das bis zu 250 Millionen Euro gesteckt werden. Zudem läuft das Bebauungsplan-Verfahren für eine nördliche Erweiterung des Werkgeländes.