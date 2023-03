Roche steigert 2022 seinen Umsatz und investiert in Penzberger Werk

Von: Andreas Baar

Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 investierte Roche mehr als 1,1 Milliarden Euro in den Standort Penzberg. © Roche

Penzberg - Der Schweizer Biotech-Konzern Roche, mit seinem Werk in Penzberg, blickt auf „ein gutes Geschäftsjahr 2022“ zurück. Das Unternehmen legte Zahlen vor.

Der Konzern erzielte 2022 einen Gesamtumsatz von 63,3 Milliarden Schweizer Franken, was eine Steigerung gegenüber 2021 um ein Prozent in Schweizer Franken bedeutete – trotz rückläufiger Nachfrage nach Covid-19-Produkten. Nichtsdestotrotz investierte das Unternehmen kräftig: 2022 waren es 14 Milliarden Schweizer Franken. Die Verkäufe der Pharma-Division kletterten im Vergleich zu 2021 um zwei Prozent. In der Division Diagnostics beträgt das Plus drei Prozent. Grund war vor allem das gute Basisgeschäft in der Routinediagnostik, was den Rückgang der Nachfrage nach Covid-19-Tests kompensiert habe.

„Freiraum“ für Werksentwicklung

Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 investierte Roche mehr als 1,1 Milliarden Euro in den Standort Penzberg. Die Investitionssumme für das zur Zeit im Bau befindliche neue Diagnostik-Forschungsgebäude LEAP, in das 2025 über 800 Forscher einziehen werden, beläuft sich über mehrere Jahre auf insgesamt 250 Millionen Euro, heißt es vom Konzern.

Das Unternehmen kommentiert in seiner nun vorgelegten Jahresbilanz auch die – in der Lokalpolitik und in der Bevölkerung nicht unumstrittene – umfangreiche Erweiterung des Werksgeländes im Penzberger Nonnenwald. Im Dezember hatte der Stadtrat bekanntlich den Bebauungsplan gegen sechs Stimmen verabschiedet. Das Werk trat am 25. Januar in Kraft, die ersten Vorbereitungsarbeiten starteten umgehend. Mit der Fläche von circa 14 Hektar gewinne man „den notwendigen Freiraum, um das Werk in den nächsten zehn bis 15 Jahren weiterzuentwickeln und zu modernisieren“, argumentiert der Konzern nchmals. „Roche in Penzberg steht für Innovationen ‚made in Germany‘ und spielt eine zentrale Rolle für die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt”, erklärt Claudia Fleischer, Geschäftsführerin der Roche Diagnostics GmbH.

Claudia Fleischer; Geschäftsführerin von Roche Diagnostics: Roche in Penzberg spiele „eine zentrale Rolle“ für die Gesundheit von Menschen weltweit. © Roche

Man stärke den Standort

Mit den Investitionen und der Werkserweiterung „stärkt Roche den Standort Penzberg“, betont die Topmanagerin, die den Geschäftsführerposten zu Jahresbeginn von Claus Haberda (der auch ehemaliger Werkleiter in Penzberg war) übernommen hatte. Damit sichere das Unternehmen die Versorgung von Patienten „weltweit mit lebenswichtigen Medikamenten und diagnostischen Tests”, ergänzt Fleischer.