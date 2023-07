Rotary-Club Penzberg: Clemens Meikis ist neuer Präsident

Von: Andreas Baar

Hier ist der Stab: Der neue Rotary-Präsident Clemens Meikis (r.) erhält die Insignien von Vorgänger Dietmar Ahl. © Andreas Baar

Penzberg - Der Rotary-Club Penzberg hat einen neuen Präsidenten: Clemens Meikis übernahm den Stab von Dietmar Ahl. Er hat sich einiges vorgenommen.

Den Stabwechsel nehmen sie beim Rotary-Club Penzberg wörtlich: Jeder Präsident bekommt zu Beginn seiner einjährigen Amtszeit einen großen silbernen Stab ausgehändigt, versehen mit den Namen seiner Vorgänger. Sichtbares Zeichen auch der Verantwortung, die der jeweilige Präsident in der Gemeinschaft der aktuell 43 Mitglieder, die sich in der Region sozial engagieren, trägt. Neuer Präsident ist nun Clemens Meikis. Der Penzberger übernahm besagten durchaus schweren Stab von Dietmar Ahl. Das Übergabemeeting fand im Landgasthof Osterseen in Iffeldorf statt.

Veranstaltungen sind wichtig

Ahl, ebenfalls aus Penzberg, blickt an diesem Tag gegenüber der Rundschau auf seine Amtszeit zurück. Geprägt von dem Wunsch und dem Streben, im Clubleben nach der Corona-Zeit wieder zurück zur Normalität zu kommen. Dies habe er als seine „wichtigste Aufgabe“ angesehen, meint Ahl. Das bedeutet wieder Veranstaltung von Herbstball bis Adventsmarkt, von Vorträgen und Gastreferenten bis hin zum erfolgreichen Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Bayern und dem Melton Tuba Quartett kürzlich in der Stadthalle. Solche Aktionen sind wichtig, um Geld für einen guten Zweck zu generieren: Denn die Unterstützung von Kinder- und Jugendarbeit in Penzberg und Umgebung haben sich die hiesigen Rotarier auf die Fahne geschrieben. Rund 25.000 Euro werden im Schnitt jährlich verteilt, rechnet Meikis vor.



Im Internet Mehr Infos zu den Penzberger Rotariern gibt es online unter https://penzberg.rotary.de/.

Vielfalt fasziniert

Der neue Präsident ist seit 2016 beim Rotary-Club, aber schon seit 2004 über die Jugendorganisation Rotaract bei der weltweiten Gemeinschaft dabei. Eine Gemeinschaft, deren Hilfe und Vielfalt Meikis fasziniert – der Penzberger, als Jurist in der Patentbranche tätig, schwärmt von dem „unterschiedlichen Hintergrund“ der Mitglieder. Und ganz wichtig: „Man kann wirklich was bewegen“, sagt Meikis. Man sei „weltoffen“ mit der Hilfe, wolle aber vor allem lokal handeln und vor Ort unterstützen.

Meikis lobt seinen Vorgänger Ahl für dessen „Wiederbelebung“ des Penzberger Rotary-Clubs nach der Corona-Zeit. Er wolle „daran anknüpfen“, betont der neue Präsident. Der Club soll weiter mit Leben gefüllt werden, von Vorträgen bis Ausflügen. Jugend und Nachwuchs sind für Meikis ein großes Thema. Und die Hilfe: „Wir wollen was bewegen, wir sind da zum unterstützen.“