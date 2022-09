Rotes Kreuz feiert in Penzberg: Zum 100-Jährigen gibt es einen Helfertag

Von: Andreas Baar

Der neue Einsatzleitwagen für die Helfer. © BRK-Kreisverband Weilheim-Schongau

Penzberg – Die Penzberger Rot-Kreuz-Bereitschaft holt am Samstag (17. September) ihre 100-Jahr-Feier nach. Dazu gibt es einen Helfertag samt Fahrzeugweihe.

An jenem Freitag am 10. Juni 1921 erscheint ein kleiner Artikel in der Zeitung. Für den Abend um 19 Uhr lädt die Penzberger Feuerwehr zum Sanitätsunterricht in die Knabenschule ein. Zugleich wird eine Besprechung angekündigt, neben früheren Sanitätern sind auch interessierte Damen willkommen. Zwei Tage zuvor, am 8. Juni 1921, ist eine Sanitätsabteilung durch die Freiwillige Feuerwehr gegründet worden. So ist damals in der Zeitung zu lesen. Es war der Ausgangspunkt einer rasanten Entwicklung. Das Sanitätswesen wurde rasch zu einem wichtigen Bestandteil in der Stadtgesellschaft. Im vergangenen Jahr feierte die Bereitschaft des Bayrischen Roten Kreuzes (BRK) ihr 100-Jähriges. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde es nicht mit großen Feierlichkeiten – dies wird nun in aller Öffentlichkeit nachgeholt

Echte Hingucker: Oldtimer aus dem Rettungsdienst werden in der Penzberger Innenstadt präsentiert. © BRK-Bereitschaft Hersbruck.

Kreisverband präsentiert sich

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des örtlichen BRK findet am Samstag, 17. September, in der Penzberger Innenstadt ein Helfertag statt. Bei diesem stellt der BRK-Kreisverband Weilheim-Schongau seine Bereitschaften, Fachdienste und das Jugendrotkreuz vor. Ab 10 Uhr können sich die Besucher über Erste Hilfe, Sanitäts- und Rettungsdienst, Einsatzleitung, Krisenintervention und Rettungshundestaffel informieren. Um 10.30 Uhr ist auf dem Stadtplatz die Segnung der neuen Fahrzeuge der Einsatzleitung und der Hundestaffel vorgesehen. Auch Rotkreuz-Oldtimer sind zu bewundern. Außerdem gibt es ab etwa 11.30 Uhr einen Frühschoppen mit den „New Orleans Dixie Stompers“.

Straßen gesperrt

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Die Karlstraße ist wegen der Veranstaltung für zwischen Bahnhofstraße und der Einfahrt zur Tiefgarage der Rathauspassage gesperrt. Am darauffolgenden Samstag, 24. September, steht beim Penzberger Roten Kreuz noch ein Kirchenzug sowie ein Festzug auf dem Feierprogramm. Erneut mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt, wie der Penzberger Bereitschaftsleiter Matthias Bauer mitteilt. Diese sind in der Innenstadt – im Bereich zwischen Rotkreuzhaus an der Winterstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Christkönigskirche um 15 Uhr sowie um 17 Uhr zusätzlich am benachbarten Kreisverkehr, an der Philipp- und Zweigstraße – zu erwarten.