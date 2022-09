Rott-Garten in Penzberg: Große Spielplatz-Lösung wäre zu aufwändig

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Rott-Garten an der Ludwig-März-Straße in Penzberg: Ein offizieller Spielplatz sieht anders aus. Doch dessen Errichtung ist nicht so einfach. © Andreas Baar

Penzberg - Für den Rott-Garten in Penzberg wird es keine große Spielplatz-Lösung geben. Stattdessen prüft die Verwaltung eine abgespeckt Variante.

Wie kann der Rott-Garten an der Ludwig-März-Straße für die Jugend attraktiver gemacht werden? Mit der Frage beschäftigte sich der Penzberger Bauausschuss. Am Ende kam heraus: Statt einer großen Umgestaltung mit einem richtigen Spielplatz wäre eine kleinere Variante sinnvoller. Diese wird nun in der Verwaltung geprüft.



Antrag der Grünen-Fraktion

Im Herbst 2021 ging im Rathaus ein Antrag der Grünen-Stadtratsfraktion ein. Inhalt: Der Rott-Garten auf dem städtischen Grundstück an der Ludwig-März-Straße möge aufgewertet werden. 2007 hatte die Kommune das Areal erworben, dort stand einst die Rott-Wirtschaft. Sieben Jahre später wurden Steinquader für ein „Grünes Klassenzimmer“ aufgestellt. Doch aus einem immer wieder diskutierten offiziellen Spielplatz ist nichts geworden. Auch das „Klassenzimmer“ wird von Schulen nicht genutzt. Deshalb machten die Grünen politischen Druck – und forderten, das Areal „zu attraktivieren und mehr Spielmöglichkeiten zu schaffen“. Am vergangenen Dienstag beschäftigte sich nun der Bauausschuss mit dem Ansinnen.



Die Steinblöcke wurden vor Jahren von der Stadt im Rott-Garten für ein „Grünes Klassenzimmer“ hingestellt - doch genutzt wird dieses nicht. © Andreas Baar

Bürgermeister: Zu großer Aufwand

Vorangegangen war ein Ortstermin. Ergebnis: Eine große Lösung sei „nicht der Wille“, wie Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) im Ausschuss berichtete. Vielmehr tendiere man zu einer kleineren Variante. Korpan begründete es mit dem zu großen Aufwand, einen offiziellen Spielplatz einzurichten. Er verwies auf die geforderten DIN-Sicherheitsnormen für das Aufstellen von Geräten plus eine notwendige Einzäunung des Areals zur Straße hin. Zudem müsste die von Jugendlichen angelegte Buckelpiste verschwinden. Und es bräuchte jährliche Kontrollen von TÜV und Bauhof. Das Areal „würde seinen Charakter verlieren“, mahnte Korpan. Die Verwaltung warnte zudem vor möglichen „Konflikten mit der Nachbarschaft“ durch einen öffentliche Spielplatz mit mehr Besuchern und mehr Lärm.

Einstimmig für „Prüfauftrag“

Korpan brachte deshalb eine abgespeckte Lösung ins Spiel: Ein kleiner Bereich könnte, eingefriedet mit einer Hecke, mit wenigen Spielgeräten und Sandkasten versehen werden. Einen derartigen „Prüfauftrag“ könne man der Verwaltung erteilen. Was der Bauausschuss am Ende auch einstimmig tat.