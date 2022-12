Rückblick: 2022 kehrte in Penzberg das öffentliche Stadtleben zurück

Von: Andreas Baar

Feiern im Juni: Penzberg wird beim Stadtfest zur großen Bühne – nicht nur bei Livemusik auf dem Stadtplatz. © Stadt

Penzberg – Das Jahr 2022: Das Stadtleben kehrt endlich wieder zurück. Es gibt ausgelassene Veranstaltung, mahnende Gedenken, neue Gesichter und runde Geburtstage.

Januar

Die Corona-Demos montagabends in Penzberg sorgen für Verdruss bei Bürgern. Eine private Initiative „Impfen ist solidarisch – Penzberg gegen Corona“ sammelt Unterschriften für den „Picks“ und startet mit Infoständen. Bei einer Demo vom Impfskeptikern und Gegnern der Corona-Maßnahmen ziehen laut Polizei rund 1500 Teilnehmer durch die Innenstadt.

Eine Installation auf dem Penzberger Stadtplatz warb für Corona-Impfungen. © Privat

Digitales Angebot für den Stadtbus: Ab sofort können Fahrkarten bequem per Handy gekauft werden.



Aufatmen beim angeschlagenen Drohnenhersteller EMT: Der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern übernimmt zum Jahresanfang den Geschäftsbetrieb.

Februar

Bei den Freizeitgärten im „Breitfilz“ rücken die Bagger an. Mit dem Bau der Rettungswege läuft die letzte Etappe zur Wiedernutzung der Parzellen – es fehlt nur noch der Bebauungsplan samt Generalpachtvertrag zwischen Stadt und Verein.



„Laßt‘s net aus“: Die Faschingsgarden tanzen spontan auf dem Stadtplatz. Begleitet von Applaus der Umstehenden.



Das Bayerische Wirtschaftsarchiv meldet sich: Es hat das älteste Wertpapier des Freistaats – der Anteilsschein an der Carl-Theodor-Zeche im heutigen Penzberg ist stolze 225 Jahre alt.

Es ist geschafft: Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplan für das Edeka-Areal. Dort sollen neben dem Handelshof vor allem 385 Wohnungen entstehen. Im Mai ist dann der Spatenstich.

März

Friedensgebet, Fahne und Kontaktstelle für Hilfsangebote: Auch in Penzberg gibt es nach dem russischen Überfall auf die Ukrainie viele Zeichen der Solidarität. Auf dem Stadtplatz beten 300 Menschen für Frieden.



Am 16. Spieltag ist es klar: Die Futsaler des FC Penzberg halten mit dem 3:3 bei Fortuna Düsseldorf die Bundesliga.



Bühne für ein Projekt: Die Startphase von „wohnZimmer Rathauspassage“ von Stadtbücherei und Volkshochschule endet mit einem großen Fest.



Nach der Corona-Verzögerung: Das Richtfest am Penzberger Familienbad „Piorama“ wird nachgeholt.



Die einzelnen Rutschenteile vor dem Penzberger Familienbad „Piorama“. © Andreas Baar

Glückwunsch, Hans Mummert: Der Altbürgermeister feiert seinen 75. Geburtstag.



Es ist die letzte Ausstellung von Leiterin Diana Oesterle: Die Schau über Joseph Mader beginnt im Museum Penzberg – Sammlung Campendonk. Die Stadt braucht allerdings neues Führungspersonal. Denn außer Oesterle hat auch Co-Museumsleiterin Freia Oliv zum Monatsende gekündigt.



Neuer Chef im Nonnenwald: Der Roche-Konzern gibt bekannt, dass Paul Wiggermann zum 1. Juli Werkleiter in Penzberg wird. Vorgänger Ulrich Opitz geht in den Ruhestand.



April

Matthias Krümpel ist der neue Polizeichef in Penzberg. Er übernimmt die Leitung der Inspektion. Sein Vorgänger Jan Pfeil war bereits zum August 2021 als freigestellter Personalrats-Vize ans Polizeipräsidium nach Rosenheim gewechselt.



Am Ende kommt das Angebot doch nach Penzberg: Der Landkreis startet im Pfarrzentrum Christkönig mit seinem regelmäßigen Pflegestützpunkt.



Die Schöpfung im Blick haben rund 100 Rösser samt Reiter und 200 Zuschauer beim Georgi-Ritt zur Hubkapelle.



Gleich dreifach wird an die 16 Opfer der „Penzberger Mordnacht“ vom 28. April 1945 erinnert. Es gibt das Gedenken am Ehrenmal und auf dem Friedhof sowie mahnenden Worte beim Gedenkabend in der Stadthalle. Tags zuvor verlegt der bekannte Künstler Gunter Demnig „Stolpersteine“ mit den Namen der 16 von den Nazi-Schergen ermordeten Bürger und zweier Überlebender.

An der Bürgermeister Rummer Straße 10: Hier wurden die Stolpersteine für die Fleissners gesetzt. © Max Müller

Mai

34 Meter pures Glück: So hoch ist der Maibaum, der an der Stadthalle aufgestellt wird. Begeistert beklatscht von rund 1000 Zuschauern.



Muskelkraft gefragt: Vor der Penzberger Stadthalle wird der 34 Meter lange Maibaum aufgestellt. © Andreas Baar

Bei Roche werden die Fraunhofer-Labore für die Pandemieforschung eröffnet. Mancher Politiker schwärmt von einem „Medical Valley“ im Oberland.



Simone Abt wird zur ersten Kommandantin einer Feuerwehr im Landkreis Weilheim-Schongau gewählt. Der Posten bleibt in Familienhand: Ehemann und Vorgänger Christian Abt hat das Amt immerhin zwölf Jahre inne gehabt.



Frauenpower auch bei der CSU: Maria Probst wird zur neuen Ortsvorsitzenden gewählt. Vorgänger Nick Lisson hat aus beruflichen und familiären Gründen alle politischen Ämter niedergelegt.



Der Klassiker taut ab: Das „Eismärchen“ soll 2022/2023 auf einer Kunststoffbahn stattfinden. Das beschließt der Stadtrat ganz knapp.



Die Martin-Luther-Kirche hat ihre neue Glocke. Das gute Stück wird feierlich von evangelischen, katholischen und muslimischen Vertretern geläutet.

Juni

Endlich wieder historische Gefährte: Beim Treffen der Oldtimerfreunde im AMC Penzberg auf der Berghalde gibt es sogar einen weiß-blauen Trabi zu bewundern.



Das „Spatzennest“ ist mit 172 Plätzen und 54 ein wahrer Mittelständler am Daserweg. Nun wird das 20-jährige Bestehen der Kinderbetreuung gefeiert.



Auch Penzberg feiert sich: Drei Tage lang läuft das Stadtfest. Die Kommune hat sich mit Roche, dass sein 50-Jähriges im Nonnenwald begeht, das Unternehmen als Partner ins Boot geholt. Beim Stadtfest wird auch der neue „Bürgerbahnhof“ eröffnet. Freiwillige Helfer möbeln die alte Wartehalle bei einer Mitmachaktion auf.



Die Organisatoren des Penzberger Stadtfestes: (v.l.) Thomas Sendl (Abteilungsleiter Kommunikation, Kultur und Wirtschaft), Simone Hausladen (Roche Projekt-Team), Stefan Korpan (Bürgermeister), Lisa Fischer (Wirtschaftsförderin), Monika Engel und Thomas Kapfer (beide Kommunikationsteam der Stadt). © Max Müller

Und noch ein Fest: Das „Tollhub“-Festival auf Gut Hub bietet Spaß für Jung und Alt.



Neuer Stadtrat: Martin Schmid (CSU) wird als Nachfolger von Nick Lisson vereidigt.



Juli

Die stolzen Ringer vom AC Penzberg feiern ihr 125-Jähriges.



Er war 15 Jahre da und verlässt zum Monatsende das Klinikum Penzberg: Dr. Florian Brändle, Ärztlicher Direktor und Chefarzt, zieht es in den Schwarzwald. Neue Ärztliche Direktorin wird Dr. Susanne Rogers.



Nachfolgerin: Dr. Susanne Rogers folgt als Ärztliche Direktorin am Klinikum Penzberg auf Dr. Florian Brändle. © Andreas Baar

Eine Etappe ist an der Birkenstraße-West geschafft. Das städtische Bauprojekt für 149 Wohnungen feiert Hebauf. Die erste Gebäudezeile soll Anfang 2024 bezugsfertig sein.



Die Tagesstätte „Oase“ hat ein neues Domizil. Die Räume an der Sigmundstraße werden eingeweiht.



Neue Heimat für die städtische Musikschule: Das Domizil im zum Kulturzentrum umgebauten Metropol-Kino wird eingeweiht. Für Musikschulleiter Johannes Meyer ist es ein Freudentag kurz vor dem Ruhestand.

August

Urlaub auf der Berghalde: Die Stadt nimmt die neuen zwölf Wohnmobil-Stellpätze neben dem Festplatz in Betrieb.



120 Jahre wird der Trachtenverein „Birk‘nstoana“ alt. Ein Grund zum Feiern.



Drei Schläge braucht Bürgermeister Stefan Korpan bei seiner Volksfest-Premiere, dann ist die Wiesn auf der Berghalde eröffnet. Mit Holger Regler als neuem Festwirt.



Während des Penzberger Volksfests verspeisten die Besucher laut Festwirt Holger Regler rund 1500 halbe Hendl und circa 180 Hektoliter Bier. © Max Müller

Freude im Rathaus: Die Stadt bekommt eine Mail – darin die Zusage für ihre Bewerbung um die Landesgartenschau 2028.

September

Größer und zentraler ist der neue Jugendtreff „Chillout“. An der Christianstraße ist die Eröffnung.



Als „Bürgerinitiative“ zum Helfen wird das Rote Kreuz gerühmt. Die Penzberger Bereitschaft holt mit einjähriger Verspätung die 100-Jahr-Feier nach.



Die Stadt hat eine neue Chefin für ihre Museen: Annette Vogel ist erfahrene Kuratorin und Expressionismus-Expertin.



Nach zwei Jahren Bauzeit ist es soweit: Der Neubau am AWO-Seniorenzentrum wird eingeweiht.



Die Auszeichnung bekommt er für seine Loisach-Aktionen: Müllsammler André Wacke erhält den „Grünen Engel“.



André Wacke und Julia Wolff vom Organisations- und Helferteam der Müllsammler. © Antonia Reindl

Im Nonnenwald wird mal wieder mit Gästen aus der Politik gefeiert: Roche legt den Grundstein für sein neues Diagnostik-Forschungslabor „LEAP“.

Oktober

Mehr Besucher als erwartet in die Stadthalle: Der Seniorenbeirat veranstaltet nach 2019 wieder den „Tag der Älteren“.



Bei der Pfarrei Christkönig gibt es eine besondere Verabschiedung. Das langjährige Mesner- und Hausmeister-Ehepaar Brigitte und Manfred Fischer geht in den Ruhestand.



Die Freude ist riesig beim Theaternachwuchs von „Lampenfieber“. Das Jugendensemble des Oberlandler Volkstheaters bekommt in der Stadthalle den Kulturpreis überreicht.

November

Ein Hauch von Internationalität weht durch das Museum Penzberg – Sammlung Campendonk. Gisela Geiger präsentiert ihre englischsprachige Campendonk-Monographie – weltweit die erste, heißt es stolz.



Das OK Penzberger Fasching feiert den Auftakt der Saison und stellt die neuen Prinzenpaare vor. Die Regenten sind Nicki und Thomas Schönfeldt und bei den Kindern Alina Herele und Louis Werner.



Schlechte Nachrichten kommen von der Familienbad-Baustelle. Die Kostenschätzung für das „Piorama“ steigt auf circa 31 Millionen Euro. Außerdem wollen sich die Stadtwerke angesichts der allgemeinen Baumisere für 2023 nicht mehr auf einen Eröffnungstermin festlegen.



Neues Gewand: Die evangelische Martin-Luther-Kirche wird nach der Renovierung offiziell eingeweiht. Investiert wurden rund 514.000 Euro. Im Frühjahr 2023 soll alles fertig sein.



Vor voller Kapelle: Pfarrer Julian Lademann predigte vergangenen Sonntag bei der Wiedereröffnung der Penzberger Martin Luther-Kirche vor rund 75 Besuchern. © Max Müller

Ärger in Nantesbuch: Weil ein Nachbarhang abgegraben wurde, ist die Statik der Kirche unsicher – sie wird zur Sicherheit geschlossen. Zur Christmette ist Maria Himmelfahrt wieder offen.

Dezember

Kunststoff statt Natureis: Auf dem Stadtplatz startet „Hannis Eismärchen“. Das Schlittschuhvergnügen geht bis 8. Januar.



Diesmal nicht auf Natureis: Heuer fällt das Programm bei „Hannis Eismärchen“ überschaubar aus. © Andreas Baar

Bis zu 150 Arbeitsplätze will der Anlagentechnik Ortner im Nonnenwald einrichten. Sein Bauantrag geht im Bauausschuss durch. Der Betrieb zieht aus München nach Penzberg.



Grünes Licht für Roche: Der Stadtrat segnet den Bebauungsplan für die Werkserweiterung ab – allerdings gibt es Gegenstimmen und weiter Kritik.



Die Institution „Tom“ hört im Rathaus auf: Thomas Sendl geht nach 38 Dienstjahren in den vorgezogenen Ruhestand.