Sahnetag für Futsal-Mädels: SG Penzberg überzeugt bei Bezirksvergleich

Von: Max Müller

Pass-sicher in Passau: Die U13 der SG Penzberg überzeugte beim Bezirksvergleich. © Privat

Penzberg – Ohne Gegentor und mit den meisten geschossenen Toren: Die U13-Futsalerinnen der SG Penzberg konnten beim Bezirksvergleich in Passau überzeugen.

Einen Sahnetag erwischten die U13-Mädchen beim Bayerischen Bezirksvergleich in Passau. Da es keine offizielle Bayerische Endrunde des Bayerischen Fußballverbands (BFV) gibt, lädt der DFB-Stützpunkt Passau seit inzwischen elf Jahren die sieben U13 Bezirksmeister der Regierungsbezirke Schwaben, Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, sowie Mittel- Ober- und Unterfranken zu einem Bezirksvergleich ein. Da in diesem Jahr aus diversen Gründen keine Meisterschaft in Unterfranken gespielt werden konnte, nahm der gastgebende FC Passau in Vertretung teil.

Jeder gegen jeden

In einem Turnier jeder gegen jeden, konnte sich die Penzberger Truppe mit 13:0 Toren den Turniersieg erspielen und kann sich so laut Veranstalter „inoffizieller Bayerischer Hallenmeister 2023“ nennen. Gleich im ersten Spiel gegen den TV Erlangen kam die spielerische Klasse der Penzbergerinnen zur Geltung. Gegen den Vertreter von Mittelfranken (die ja immerhin die Mannschaften aus Nürnberg und Fürth hinter sich gelassen haben) gelang zur Überraschung aller in der Halle (ausgenommen dem Penzberger Trainerteam) eine souveräne Vorstellung und mit dem 3:0 war der Gegner noch gut bedient.

Der Vertreter aus der Oberpfalz, der SV Michaelpoppenricht aus Amberg erwies sich als schwerer Gegner und in einem sehenswerten Spiel trennten sich die Mannschaften, trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten, mit einem 0:0 Unentschieden.

Starke Defensive

Auch der FC Ergolding hatte spielerisch einiges zu bieten. Doch die Penzberger Defensive ließ einfach keine Chance zu und die Offensive stellte die Hintermannschaft des niederbayerischen Vertreters das ein oder andere mal vor große Probleme, folgerichtig ging man mit dem 2:0 als Sieger vom Platz. Völlig überfordert war der TSV Gersthofen , mit einem klaren 4:0 ließ man dem schwäbischen Vertreter keine Chance. Der SV Gundelsheim versuchte zunächst, über den Kampf ins Spiel zu kommen und entsprechend schwer tat sich die SG. Doch mit fortschreitender Spieldauer konnten die Spielerinnen aus Oberfranken das Tempo nicht halten. Im Schlussdrittel konnten die dominierenden Spielerinnen aus Penzberg ihre Überlegenheit in Tore umwandeln. Der FC Passau war also vorgewarnt und verlegte sich über die komplette Spielzeit in die eigene Hälfte. Genutzt hat es nicht, gegen die geballte Defensive konnten die Penzbergerinnen trotzdem noch zwei Tore erzielen.