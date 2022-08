Schmierereien in der Karlstraße: Grafiti-Sprüher in Penzberg erwischt

Von: Max Müller

Heuer wurde bereits eine Wand in der Karlstraße 17 besprüht. © Max Müller

Penzberg – Drei Jugendliche wurden von der Penzberger Polizei beim Sprühen von Grafiti erwischt. Sie verschmutzten eine Wand in der Karlstraße.

Drei Jugendliche im Alter von 15, 14 und 13 Jahren machten sich vergangenen Samstag an einer Penzberger Hauswand zu schaffen. In der Passage der Karlstraße 19, Höhe Trachten Inge, beschmierten sie laut Polizei mit Spraydosen großflächig die Wand mit Schriftzeichen. Dazu nutzten sie rote, schwarze und blaue Farbe.

Während einer der Drei „Schmiere“ stand, besprühten die anderen beiden die Wand. Während der Schmiere-Steher von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, flüchteten die Beiden anderen. Die mitgebrachten Utensilien wie Rucksack und Spraydosen wurden sichergestellt. Der in Gewahrsam genommene 14-jährige, der aus Iffeldorf stammte, wurde später an seine Mutter übergeben. Die anderen Beiden Schmierer aus Penzberg sind der Polizei ebenfalls namentlich bekannt. Alle drei erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.