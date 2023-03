Schreck beim Gassigehen: Frau wird von Unbekanntem in Penzberg bedroht

Von: Andreas Baar

Als der Mann nach dem Vorfall in Penzberg flüchtete, zeigte er der Frau laut Polizei „mehrmals den Mittelfinger“ (Symbolbild). © panthermedia/Kati Neudert

Penzberg - Ganz schön rabiat: In Penzberg bedrohte und beleidigte ein Unbekannter eine Frau. Der Mann beschädigt zudem ihr Auto.

Ein Streit im Bereich von Vordermeier beschäftigt die Penzberger Polizei. Wie die Inspektion mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag (30. März) gegen 12 Uhr. Eine Kochlerin (65) war mit ihren Hunden am Kirnbergsee spazieren, als sie von einem bislang Unbekannten bedroht wurde. Der circa 40-Jährige, 1,80 Meter große Mann mit auffälliger Haarpracht (mittelblonde, wellige, schulterlange Haare) zerkratzte anschließend noch die rechte Seite des Autos der Kochlerin. Als der Mann flüchtete, zeigte er der Frau laut Polizei „mehrmals den Mittelfinger“. Der Mann war in Begleitung einer unbekannten Frau, die mit circa 35 Jahren Alter, schulterlangen Haaren und roter Bekleidung beschrieben wurde. Hinweise nimmt die Penzberger Polizei unter Telefon 08856/92570 entgegen.