Schwadergraben in Penzberg: Sträucher fallen für Hochwasserschutz

Von: Max Müller

Arbeiten am Schwadergraben: Für das Freischneiden kam auch die Motorsäge zum Einsatz. © Max Müller

Penzberg – Nicht alle Anwohner waren über die Arbeiten des Bauhofs am Schwadergraben erfreut. Laut der Stadt Penzberg waren die Arbeiten jedoch nicht mehr aufzuschieben.

Eine empörte Anwohnerin meldete sich telefonisch bei der Rundschau-Redaktion: Ein Eingriff in die Natur würde gerade am Schwadergraben stattfinden und das auch noch sehr lautstark. Die Quelle der lautstarken Arbeiten waren Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, die Wartungsarbeiten zum Hochwasserschutz auf der Südseite des Schwadergrabens unternahmen.



Dazu wurde Bewuchs am Wartungsweg teilweise mit einer Motorsäge entfernt. „Da der Bachlauf im Bereich des Andreas-Höck-Wegs aufgeweitet wurde, ist es notwendig den Bachlauf auf beiden Seiten zu erreichen“, erklärte Rathaussprecher Thomas Sendl auf Rundschau-Nachfrage. Anflug und illegale Pflanzungen ließen den Wartungsweg zuwuchern, heißt es vom Rathaus. Daher wurde nun von Seiten der Stadt das Freimachen des Wartungswegs veranlasst. Durch das Entfernen des Bewuchses könne der Bachlauf nun wieder adäquat gemäht und gepflegt werden.



Inzwischen sind die Arbeiten des Bauhofs am Schwadergraben abgeschlossen. Laut Sendl stehen in naher Zukunft nur noch Restarbeiten an. Die Arbeiten wurden auf Anfang Februar gelegt, um keine Probleme in der Vogelschutzzeit zu bekommen. Die beginnt nämlich am 1. März und geht bis zum 30. September. In diesem Zeitraum sind Baumfällungen und Heckenrodungen verboten.