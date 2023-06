Schwerer Unfall auf der B472: Drei Verletzte und Bundesstraße gesperrt

Von: Andreas Baar

Teilen

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit circa 5000 Euro an. © Dominik Bartl

Sindelsdorf - Schwerer Unfall am Donnerstag (8. Juni) auf der B472 bei Sindelsdorf. Drei Verletzte kamen ins UKM. Die Bundesstraße war eine Stunde gesperrt.

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag (8. Juni) gegen 12.10 Uhr auf der B472 auf Höhe Urthaler Hof. Laut Polizei fuhr ein 67-jähriger Münchner mit seiner Begleiterin in seinem Opel Meriva von Bichl kommend in Richtung Sindelsdorf. Als er nach links zum Urthaler Hof abbiegen wollte, übersah der Münchner laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Opel Zafira, gesteuert von einer 57-jährigen Münchnerin, der ihm entgegenkam. Die 57-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Alle Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in die Unfallklinik Murnau gebracht.

Die B472 musste für eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehren Sindelsdorf und Penzberg waren mit 25 Personen vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit circa 5000 Euro an.