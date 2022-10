Sechs Penzberger von Innenminister mit Courage-Medaille ausgezeichnet

Von: Andreas Baar

Teilen

Mutige und hilfsbereite Penzberger: Die Geehrten mit Innenminister Joachim Herrmann (l.) und Landespolizeipräsident Michael Schwald (r.). © Foto: Matthias Balk/Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Penzberg – Sechs Penzberger bekamen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die ‚Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit‘ (Courage-Medaille) überreicht.

An jenem Sonntagabend im vergangenen Jahr erschütterte ein versuchtes Tötungsdelikt die Nachbarschaft im beschaulichen Penzberger Ortsteil Reindl: Ein 39-jähriger Mann attackierte seine 32-jährige Ehefrau mit einem Messer (Rundschau berichtete). Der afghanische Staatsangehörige holte im Lauf eines Streits mit seiner Gattin aus der Küche ein Messer mit einer 17 Zentimeter langen Klinge und stach neun Mal auf die Frau ein. Die sechs anwesenden Kinder hielten den Mann zurück, wodurch die 32-Jährige schwerverletzt und stark blutend gegen 18.30 Uhr aus der Wohnung des Zweifamilienhauses flüchten konnte.



Die Nachbarn – Annelies Pöschl, Siegfried Pöschl, Korbinian Pöschl, Sebastian Herele, Alexander Herele und Robert Herele – waren derweil durch den Lärm aufmerksam geworden. Sie holten die Frau und ihre Kinder in den Garten und schirmten sie vor dem Angreifer ab. Der 39-Jährige ließ sich auf der Straße von der angerückten Polizei widerstandslos festnehmen. Seine Ehefrau kam mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in die Unfallklinik Murnau und wurde notoperiert.

Nachbarn als Lebensretter

Nach Aussage der Rechtsmedizin München hätte die Frau „ohne ein so beherztes Einschreiten“ der Nachbarn wohl nicht überlebt, würdigte Innenminister Herrmann in seiner Laudatio die nun Geehrten. „Ihre Zivilcourage verdient große Anerkennung“, so der Minister. Die sechs Penzberger reihen sich damit in die Reihe der Bürger ein, die laut Staatsministerium durch mutiges und beherztes Handeln einen wertvollen Beitrag zur Inneren Sicherheit in Bayern geleistet haben. „Unsere Geehrten sind großartige Vorbilder für Zivilcourage“, lobte der Minister die nun ausgezeichneten Frauen und Männer.

Übrigens: Der damalige Täter wurde nach Angaben des Innenministers zwischenzeitlich wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren rechtskräftig verurteilt.