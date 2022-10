Seeshaupt: Aggressiver Drängler treibt auf der A95 sein Unwesen

Von: Andreas Baar

Teilen

Der unbekannte Drängler betätigte mehrfach die Lichthupe (Symbolbild). © Patrick Pleul / dpa

Seeshaupt - Eine Autofahrerin wurde auf der A95 bei Seeshaupt/Penzberg von einem unbekannten Peugeot-Fahrer genötigt. In ihrem Wagen saßen zwei kleine Kinder.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend (23. Oktober) gegen 19.30 Uhr. Eine 37-Jährige Frau aus dem Landkreis Weilheim-Schongau war bei Seeshaupt/Penzberg mit ihren zwei kleinen Kinder auf der A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Nach Angaben der Weilheimer Verkehrspolizei fuhr ihr ein unbekannter Fahrer zunächst mit seinem schwarzen Peugeot sehr dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe. Anschließend überholte er die Frau und scherte vor ihr ein, um sie auf sehr geringe Geschwindigkeit herunterzubremsen. Den jetzt langsam fahrenden Peugeot versuchte die 37-Jährige zu überholen. Dies gelang ihr allerdings nicht, da der Fahrer so beschleunigte, dass die Frau nicht vorbeifahren konnte.

„Waghalsige Manöver“

Im Anschluss ließ der Unbekannte die Autofahrerin doch passieren, setzte seine aggressive Fahrweise aber fort und fuhr sehr dicht auf - bis er abermals überholte und dicht vor der 37-Jährigen herfuhr. „Diese waghalsigen Manöver“, so die Polizei, nahmen erst ein Ende, als die Mutter der beiden Kinder an der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf die A95 verließ. Zunächst folgte ihr der schwarze Peugeot von der Autobahn, drehte dann aber in eine andere Richtung ab.

Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf gleich mehrere Verkehrsdelikte aufgenommen. Wer die Fahrt des schwarzen Peugeot beobachtet hat oder selbst von dem unbekannten Fahrer bedrängt worden war, soll sich bei bei der Polizei in Weilheim unter Telefon 0881/6400 melden.