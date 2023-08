Seeshaupt: Corsa rammt Porsche - über 150.000 Euro Schaden

Von: Anne Franziska Rossa

Teilen

Zeugen des Unfalls in Seeshaupt werden gebeten, sich mit der Polizei in Penzberg in Verbindung zu setzen (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Seeshaupt - Über 150.000 Euro Schaden forderte ein Unfall in Seeshaupt. Beteiligt war auch ein Porsche. Er wurde von einem Corsa-Fahrer gerammt.

Am Dienstag (8. August) gegen 15.30 Uhr kam es in Seeshaupt an der Kreuzung Weilheimer Straße/Seeseitener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Nach Polizeiangaben fuhr ein 27-jähriger Weilheimer mit seinem Opel Corsa auf der Staatsstraße 2064 von Weilheim kommend in Fahrtrichtung Seeshaupt. Das Fahrzeug vor ihm, von dem bisher nichts bekannt ist, wollte nach rechts in die Seeseitener Straße einbiegen. Zeitgleich bog ein 44-jähriger Tutzinger mit seinem Porsche GT3 von der Seeseitener Straße nach links auf die Staatsstraße Richtung Weilheim ab - der Porsche-Fahrer glaubte laut Polizei, dass die Fahrbahn frei war. In diesem Moment fiel der 27-jährige Corsa-Fahrer laut Polizei in einen Sekundenschlaf und zog mit seinem Opel auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch den Aufprall wurde der Porsche gedreht und kam im Straßengraben zum Stehen. Die linke Fahrzeugseite des Sportwagens wurde eingedrückt, beide Airbags öffneten sich und der Wagen erlitt hinten einen Achsschaden. Am Corsa entstand ein Front- und Achsschaden, berichtet die Polizei. Der Porsche-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Tutzinger Krankenhaus, der Opel-Fahrer verletzte sich leicht an der Hand und erlitt Prellungen. Er konnte aber vor Ort vom Rettungsdienst entlassen werden.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 155.000 Euro. Grund sei der hohe Schaden am Porsche. Auf Grund austretender Betriebsstoffe sowie eines beschädigten Verkehrszeichens wurde die Straßenmeisterei verständigt. Die Feuerwehr Seeshaupt war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Penzberg (Telefon 08856/92570) in Verbindung zu setzen. Vor allem der oder die Fahrzeugführer/in des unbekannten Autos vor dem Opel Corsa möge sich mit der Inspektion in Verbindung setzen.