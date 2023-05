Seeshaupt: Fußgänger nach Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Fahrerflucht nach Sturz

Von Franca Winkler schließen

Seeshaupt - Am Pfarrer-Wiedemann-Weg in Seeshaupt kam es zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem E-Bike-Fahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie nun bekannt wurde, ereignete sich der Unfall bereits am Mittwoch, 3. Mai, gegen 11.45 Uhr. Auf dem Pfarrer-Wiedemann-Weg in Seeshaupt kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem E-Bike-Fahrer. Der Fußgänger ging nach derzeitigem Ermittlungsstand am rechten Rand der Fahrbahn und wurde von dem einbiegenden E-Bike-Fahrer touchiert, berichten Beamte der Polizeiinspektion Weilheim.

Dadurch kam der Fußgänger zu Sturz und „wurde nicht unerheblich verletzt“, gibt die Polizei an. Der Fahrer strauchelte zwar leicht, habe sich aber nicht umgedreht. Er habe die Unfallstelle verlassen, ohne Anzuhalten. Den Beamten liegen bereits Hinweise zu dem Fahrer vor, die Ermittlungen zum Fall laufen noch. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Penzberg zu melden: unter Telefon 08856/92570. „Ebenso hat der Verursacher die Möglichkeit, sich dort zu stellen“, teilen die Beamten mit.