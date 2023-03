Seeshaupt: Hoflader brennt in Hübschmühle - 15.000 Euro Schaden

Von: Andreas Baar

Einsatz für die freiwilligen Helfer: Die Feuerwehren Seeshaupt und Magnetsried waren im Einsatz (Symbolbild) © Andreas Baar

Seeshaupt - Einsatz für die Feuerwehr in Seeshaupt: Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Hübschmühle brannte ein Hoflader. Zum Glück wurde keiner verletzt.

Es passierte laut der zuständigen Penzberger Polizei am Dienstag (21. März) gegen 17.30 Uhr: Wegen eines technischen Defekts fing ein Hoflader Feuer. Der Lader stand in einer Scheune. Der Geschädigte, ein 61-jähriger Mann aus Seeshaupt, zog diesen mit einem Traktor aus der Scheune. Dadurch konnte sich der Brand nicht weiter ausbreiten. Am Lader entstand laut Polizei ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die Scheune blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Seeshaupt und Magnetsried waren mit 20 Aktiven im Einsatz. Ein Rettungswagen mit Notarzt war vor Ort.