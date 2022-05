Seeshaupt: Quad-Unfall mit 2,18 Promille, zwei Leichtverletzte

Von: Andreas Baar

Unfall mit 2,18 Promille: Der Führerschein des Seeshaupters wurde vorübergehend sichergestellt (Symbolbild). © panthermedia

Seshaupt –Mit 2,18 Promille hat ein Seeshaupter (49) am vergangenen Sonntag einen Unfall in Seeshaupt verursacht. Es gab zwei Leichtverletzte.

Mit 2,18 Promille hat ein Seeshaupter (49) am vergangenen Sonntag einen Unfall in Seeshaupt verursacht. Dabei gab es zwei Leichtverletzte. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 18.50 Uhr mit einem Quad und einem Seeshaupter (38) als Sozius an der Fichtenstraße unterwegs. Als der 49-Jährige nach links in die Föhrenstraße abbog kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Quad kippte um und prallte gegen einen Gartenzaun.

Durch den Aufprall wurde die beiden Männer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Daraufhin wurde bei dem 49-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Der Schaden am Quad beträgt rund 1500 Euro, der am Zaun eines Seeshaupters (73) etwa 150 Euro.