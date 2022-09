Seeshaupt: Zwei Einbrüche in einer Nacht - Diebe suchten Gaststätte heim

Von: Andreas Baar

Seeshaupt - Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei aus Seeshaupt. Ziel waren eine Gaststätte und ein Baucontainer.

In der Nacht von Dienstag (6. September) auf Mittwoch, (7. September) versuchten der oder die Täter in Seeshaupt, im Bereich Ellmann/Wasserversorgung in einen Baucontainer einzubrechen. Der oder die Unbekannten wollten mit einer vor Ort befindlichen Spitzhacke beide Türen des Containers aufhebeln. Warum es nicht gelungen ist, in das Innere des Containers zu gelangen, ist laut Polizei nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1000 Euro beziffert.

Polizei bittet um Hinweise Wer in beiden Einbruchsfällen etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Penzberg unter Telefon 08856/92570 zu wenden.

In der gleichen Nacht ereignete sich nicht unweit des ersten Einbruchsversuch, in Hohenberg, ein weiterer Einbruch in eine Gaststätte. Ein oder mehrere Täter schafften es an der Nordseite der Gaststätte, durch ein in Kippstellung befindliches doppelflügeliges Fenster zunächst in den Bereich der Spülküche und dann in den gesamten Gaststättenbereich. Entwendet wurden eine auf einer Kommode im Flur stehende Spendenkasse samt circa 55 Euro Bargeld und zwei kleinere Wandbilder von geringem Wert. Außerdem wurde aus einer Getränkekasse Kleingeld in Höhe von 100 Euro gestohlen.