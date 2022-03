Segnung inklusive Jungfernfahrt: Penzberg hat zwei neue Hybridbusse

Von: Max Müller

Teilen

Weihwasser gegen Sahara-Staub: Die neuen Hybridbusse wurden vom evangelischen Pfarrer Julian Lademann (l.) und dem katholischem Pfarrer Bernhard Holz gesegnet. © Max Müller

Penzberg – Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) in Penzberg wird attraktiver: Zwei moderne, 230.000 Euro teure, Hybridfahrzeuge rollen nun für den Stadtbus.

Leise rollt der Hybridbus los. Über einen Lautsprecher hört man eine Kinderstimme: „Penzberg Stadtplatz.“ Über die Hauptkreuzung geht es bei bestem Wetter und Sonnenschein Richtung Bahnhof. Wenn das Gefährt stehen bleibt und wieder startet, greift der Elektro-Motor ein. Eine Lichtmaschine gibt es nicht. Laden muss man den Bus auch nicht – tut er von selbst.

Die neuen Busse haben eine Totwinkel-Kamera. © Max Müller

Bei der Jungfernfahrt im neuen Stadtbus erklären Busfahrer Robin Haider aus Penzberg und Ralf Kreutzer (Leiter RVO-Niederlassung West in Weilheim) Details zum neuen Modell und Unterschiede zum Vorgänger. „Der größte Unterschied besteht für den Verbraucher. Es gibt mehr Komfort“, so Haider. Außerdem hat der Busfahrer nun eine Totwinkel- und Rückfahrkamera, die zusätzliche Sicherheit für Fahrgäste und Passanten garantieren. Nebenbei können die Reisenden ganz entspannt ihre Smartphones an den USB-Buchsen aufladen.



Fahrgäste können ihre Smartphones an den USB-Anschlüsse aufladen. © Max Müller

Verbrauch sinkt, Komfort steigt

Gerade im Hinblick auf die aktuelle Spritpreis-Situation sind die Busse eine sinnvolle Investition für die Zukunft. Die knapp zwölf Meter langen MAN-Fahrzeuge verbrauchen weniger fossile Brennstoffe. Mit einem Drittel Ersparnis rechnet Kreutzer. So benötigt ein normaler RVO-Bus 33 Liter auf 100 Kilometer. „Die Hybridversion verbraucht nur 22 Liter auf 100 Kilometer“, betont Kreutzer. Doch Busfahrer Haider ist sich sicher, dass er seinen Bus bei einem stabilen Verbrauch von 20 Litern halten kann. Die beiden „Hybrid Niederflurbusse“ sollen zu 70 Prozent in Penzberg eingesetzt werden, zu 30 Prozent auf dem Land. Jeder Fahrer bekommt noch eine gesonderte Einweisung für die Modelle, dann können die Hybrid-Fahrten starten.

Fahrer zu finden ist heutzutage nicht mehr einfach. 195 Bus-Lenker sind gerade im RVO-Niederlassungsbereich West aktiv. Die Corona-Situation macht Leiter Kreutzer jedoch sehr zu schaffen. „Drei Fahrer haben sich gestern Abend in Quarantäne verabschiedet. Die sind jetzt erst Mal zehn Tage weg.“ Generell habe die Pandemie die Branche hart getroffen. „Es fahren viel weniger Leute Bus“, sagt Kreutzer bei der Jungfernfahrt. Mehrere Gründe könnten ausschlaggebend für die sinkenden Zahlen sein, doch der Niederlassungsleiter sieht vor allem die FFP2-Masken als Ursache. „Im Stadtverkehr vielleicht weniger, aber wer hat den Lust bei einer regionalen Busfahrt 45 Minuten eine Maske aufzuziehen?“



Keine Hybriden in der Bibel

Auf dem Stadtplatz werden die beiden neuen Hybridbusse gesegnet. Vor Ort sind der evangelische Pfarrer Julian Lademann und der katholische Pfarrer Bernhard Holz. Imam Benjamin Idriz konnte den Termin am vergangenen Dienstag krankheitsbedingt nicht wahrnehmen. „Man glaubt es kaum, aber ich habe keinen Hybrid Niederflurbus in der Bibel gefunden“, eröffnet Lademann seine Ansprache. Pfarrer Holz schließt sich mit einem Lachen der Aussage seines Kollegen an und wünscht allen „allzeit gute Fahrt“. Doch selbst das Weihwasser kann den Bus nicht von den letzten Überresten gelbbraunen Sahara-Staubs befreien, der sich an manchen Stellen festgesetzt hat.



Man glaubt es kaum, aber ich habe keinen Hybrid Niederflurbus in der Bibel gefunden.

230.000 Euro kostet ein neuer Hybridbus. Bei einem reinen Elektromodell ist man laut Kreutzer schon bei 560.000 Euro – und dabei ist die Ladeinfrastruktur noch gar nicht eingerechnet. Zwölf Jahre lang sollen die beiden Busse nun mit 330 PS durch Penzberg rollen, was auch Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sehr erfreut: „Der ÖPNV wird in Zukunft ein wichtiger Faktor sein und der RVO war stets ein treuer und verlässlicher Partner.“

Die MAN-Gefährte sind mehr als 12 Meter lang und haben 330 PS unter der Haube. © Max Müller

Informieren Weitere Infos zum Stadtbusverkehr in Penzberg und zur Wohin-Du-Willst-App gibt es auf der Homepage der Stadt. In der App können auch Tickets kontaktlos gekauft und bezahlt werden.

Es wird noch digitaler

Anfang des Jahres wurden zwei digitale Anzeigetafeln für den Stadtbus im Nonnenwald bei Roche installiert und die Stadtbus-App erweitert. Die Planungen für weitere Auskunftsbildschirme laufen. Laut Ordnungsamtsleiter Martin Bodendiek sollen Mitte des Jahres die Anzeigetafeln am Bahnhof und Stadtplatz installiert werden.