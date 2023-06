Seit über 60 Jahren verheiratet: Die Schessers in Iffeldorf und ihr Rezept

Von: Antonia Reindl

Üppiger Blumenstrauß: Reginaluise und Franz Schesser bekamen diesen von Iffeldorfs Bürgermeister Hans Lang (l.). © Antonia Reindl

Iffeldorf - In Iffeldorf feierten Reginaluise und Franz Schesser ein besonderes Datum: ihren 63. Hochzeitstag. Es brauchte etwas Zeit, bis sie zueinanderfanden.

Ihr Hochzeitskleid besitzt Reginaluise Schesser schon lang nicht mehr. Denn auch ihre Schwester trug das Weiß, etwas umgeändert, bei der Trauung. Später nähte Schesser aus dem Gewand das Taufkleid für ihre Tochter. Doch auch ohne Kleid im Schrank weiß die Iffeldorferin gemeinsam mit ihrem Mann Franz Schesser die Erinnerung an die Hochzeit zu bewahren – eine Heirat, die stolze 63 Jahre zurückliegt.

Franz Schesser sitzt auf seiner Terrasse zu Hause in Iffeldorf. Er blickt zum Himmel. Viel Blau, dazu ein paar puderzuckerweiße Wolken und eine kräftig strahlende Sonne. Der Iffeldorfer wird an seine Hochzeit im Sommer 1960 zurückerinnert. Damals habe es geregnet, nach der Trauung habe dann die Sonne geschienen, „wie heute“. Nun feiern Franz (89) und Reginaluise Schesser (86) ihren 63. Hochzeitstag, zu dem Bürgermeister Hans Lang mit einem üppigen Blumenstrauß vorbeizschaute.

Gleiche Klasse in der Berufsschule

Liebe auf den ersten Blick trifft es bei den Schessers nicht so ganz. Es brauchte etwas Zeit, bis die beiden zueinanderfanden. Reginaluise Schesser erinnert sich genau an die erste Begegnung zurück. Damals ging sie in Nantesbuch zur Schule. Sie war eine gute Schülerin. Und als gute Schülerin durfte sie mit weiteren verantwortungsbewussten Mitschülerinnen einen Stuhl aus der Schule auf einem Heuwagen zum Polsterer bringen – zu Franz Schessers Vater. Aber Franz habe sich versteckt, als er die Mädchen habe kommen sehen, erzählt die 86-Jährige, die gebürtig aus München kommt. „Das war unsere erste Begegnung“, lächelt sie. Später landeten sie in derselben Klasse in der Berufsschule. Mit einem weiteren Mädchen drückte Reginaluise mit lauter Burschen die Schulbank, darunter angehende Polsterer und Sattler. Sie erlernte das Säckler-Handwerk, „ein Männerberuf“, sagt sie. Franz habe sie damals nicht gemocht, meint die 86-Jährige, weil sie „grantig“ gewesen sein soll.

Das junge Paar gab sich 1960 in Iffeldorf das Ja-Wort. © Repro Antonia Reindl

Ja-Wort 1960 in St. Vitus

Nach der Berufsschule kreuzten sich die Leben der beiden erneut. Dann habe er sich schon für sie interessiert, meint Reginaluise lächelnd. Nach rund fünfjähriger Verlobungszeit gab sich das Paar das Ja-Wort. 1960 in der St. Vitus-Kirche in Iffeldorf. Das Paar bekam eine Tochter und einen Sohn. Heute können sie sich auch über drei erwachsene Enkelinder freuen.

Früher Lederhosen gefertigt

Iffeldorfs Bürgermeister Hans Lang lächelt. Zu Hause habe er eine Lederhose, die von Reginaluise Schesser gefertigt wurde, dazu handgestrickte Strümpfe und einen Janker. Lederne habe sie bis zur Rente gefertigt, erzählt die 86-Jährige, „lauter Unikate“. Auf Franz Schesser geblickt, meint Rathauschef Lang: „Ich hätte bei ihm Zither lernen sollen – aber Fußball war mir wichtiger.“ Heute bedauere er es, dass er das Instrument nicht beherrsche. Als Musiker, ob an der Zither oder als Organist, war Franz Schesser viel unterwegs. „Wenn man da erzählen täte“, sagt er.

Das Geheimnis der langen Ehe

63 Jahre Ehe – das Geheimnis für eine langjährige Beziehung mit Trauschein? Geht es nach dem Iffeldorfer, brauche man Disziplin. Klingt nicht sehr romantisch. Doch freilich sei seine Reginaluise auch einfach die Richtige gewesen, bejaht er. Seine Mutter hätte ihn mit einer Großbäuerin vermählen wollen, erzählt der Iffeldorfer. Doch er habe nicht das machen wollen, was seine Mutter gewollt habe. Das Geheimnis einer langen Ehe? „Eine gute Frau“, die es mit einem Musiker aushalte, meint dagegen Reginaluise Schesser lächelnd. Jahrzehntelang fertigte sie Lederhosen und war als Übungsleiterin sportlich aktiv. Auf ihr Leben zurückgeblickt, meint die 86-Jährige daher: „Ich mache alles über viele Jahre – wenn’s passt.“ Und das trifft ganz offensichtlich auch auf ihre Ehe mit Franz Schesser zu.