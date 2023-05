Seitenhiebe im Festzelt: Söder und Merz beim Weilheimer Volksfest

Von: Andreas Baar

Teilen

Stilecht: Eine Lederhose bekam CDU-Chef Friedrich Merz bei seinem Auftritt im Weilheimer Festzelt überreicht. © CSU

Region - Söder und Merz schauten vorbei: Beim Weilheimer Volksfest wurde Prominenz aufgefahren - inklusive Seitenhiebe auf die Berliner Ampel.

Hoher Besuch wurde zum Weilheimer Volksfest angekündigt – und sie kamen: Nachdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Gast bei der Volksfesteröffnung war, kam auch CDU-Chef Friedrich Merz. Er sprach beim politischen Frühschoppen der Weilheimer CSU und teilte dabei kräftig an die Ampelregierung aus. Die Sonne schien, auch wenn ein kühler Wind wehte – Kaiserwetter zum Auftakt des Volksfestes am Donnerstag, 18. Mai, das traditionell mit Standkonzert auf dem Marienplatz und Festzug begann. Doch eines war besonders: Heuer gab sich Ministerpräsident Söder die Ehre und nahm an Festzug und Eröffnung teil.

Fotos mit Landesvater

Pünktlich um 11 Uhr erreichte die Wagenkolonne des Ministerpräsidenten den Kirchplatz, wo Söder von Bürgermeister Markus Loth nebst Gattin und Landrätin Andrea Jochner-Weiß in Empfang genommen wurde. Dann ging es schnurstracks auf den Marienplatz zum sprichwörtlichen Bad in der Menge. Söder stattete nicht nur allen Musikkapellen und Traditionsgruppen einen Besuch ab, er schüttelte fleißig Hände, ließ sich geduldig mit jedem ablichten. Dann setzte sich der Festzug über Schmiedstraße, Münchener-, Schützen- und Wessobrunner Straße in Bewegung.



Ministerpräsident Markus Söder (2.v.l.) war bei der Eröffnung des Volksfests dabei. © Kreisbote/Moritz Heigl

Vier Schläge für das Fass

Auf dem Volksfest zapfte Bürgermeister Loth das Fass mit vier Schlägen an, was ihm eine schelmische Bemerkung des Ministerpräsidenten bei dessen Grußwort einbrachte, denn das müsse er nach so vielen Jahren eigentlich besser können. Söder ermunterte die Gäste zum Feiern, denn die weltpolitische Lage sei zwar sehr kritisch, aber „wir können nur helfen, wenn wir unsere Akkus auch mal wieder aufladen“.

CDU-Chef sprach im Festzelt

Nachdem Ministerpräsident Söder zu Gast bei der Volksfesteröffnung war, kam am Sonntag (21. Mai) der zweite Unions-Grande ins Bierzelt: CDU-Chef Friedrich Merz sprach im voll besetzten Festzelt. Etwa 1 000 Menschen waren gekommen, um den Worten von Merz zu lauschen. Den Bogen der politischen Themen spannte er von den früheren Wahlkreisabgeordneten Michaela Geiger und Franz Josef Strauß, dessen Zitat vom „rot-grünen Narrenschiff“ sich wie ein roter Faden durch die Rede zog, bis hin zu den aktuellen Themen der nationalen- und weltpolitischen Bühne.

Im Hinblick auf den Ukraine-Krieg gestand Merz ein, dass auch die Union die Herausforderung, Frieden und Freiheit – notfalls militärisch – zu verteidigen, in den Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges unterschätzt habe. „Nun ist es Aufgabe aller großen demokratischen Parteien gemeinsam, die Bundeswehr wieder einsatzfähig zu machen“, sagt er.



Zudem forderte er um der Sache Willen mehr Akzeptanz für die Ideen der Opposition. Die Ampel habe „mehr als 200 Anträge der CDU/CSU-Fraktion rundweg abgelehnt – das ist respektlos!“ Eine Zusammenarbeit mit den Grünen als auch FDP sei „gegenwärtig nicht möglich“. Als Dankeschön für seinen Besuch bekam Merz eine Lederhose überreicht. Bianca Heigl