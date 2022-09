Semmel-Notstand in Sindelsdorf: Gemeinde sucht Betreiber für Bäckerwagen

Rühren die Werbetrommel für den Bäckerwagen-Betrieb: Sindelsdorfs Bürgermeister Andreas Obermaier (l.) und Wolfgang Geist von der Nachbarschaftshilfe. © Antonia Reindl

Sindelsdorf – Semmel-Notstand in Sindelsdorf: Die Gemeinde sucht nach einem Betreiber für den stillgelegten Bäckerwagen.

Mit seiner Hand streift er über die Folie, drückt Wassertropfen zur Seite, damit der Zettel im Innerem lesbar wird: die Mitteilung, dass der Bäckerwagen am 27. August das letzte Mal öffnet. Und Grüße des Teams, das sich damit verabschiedet. Sindelsdorfs Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) blickt auf die Zeilen, die an dem geschlossenen Bäckerwagen an der Penzberger Straße haften. „Es ist schon traurig“, sagt der Rathauschef. Er möchte den Wagen so schnell als möglich wieder gefüllt und geöffnet sehen.



Ein Auto fährt langsam vorbei, ein Blick durchs Fenster auf den Wagen. Die Verkaufsklappe ist geschlossen. Das Auto fährt davon. Eigentlich sei es nicht Sache der Gemeinde, einen Nachfolger zu finden, aber er sehe die Kommune auch in der Pflicht, eine Nahversorgung sicherzustellen, meint Rathauschef Obermaier, als er vor dem Wagen steht.

Betreiber gesucht Interessierte, die den Betrieb des Bäckerwagens in Sindelsdorf überbrückend oder langfristig übernehmen möchten, können sich an die Gemeinde (Telefon 08856/2661) oder an die Nachbarschaftshilfe (Telefon 08856/91970) wenden.

Smalltalk ist wichtig

Eigentlich dürfte es nicht so schwer sein, die Suche rasch und erfolgreich abzuschließen, glaubt man dem Bürgermeister: Die Backwaren würden von der Bäckerei Eberl beliefert werden, man bräuchte also jemanden, der früh aufstehe, einräume, verkaufe. Und jemanden, der „Smalltalk kann“, sagt Obermaier. Laut der Lieferfirma sei es ein guter Verkaufswagen gewesen, meint der Rathauschef mit Blick auf den Warenabsatz. Auch der Platz im Zentrum, unweit der Kirche, unweit der Ecke Kirchenweg/Penzberger Straße, sei „genau richtig“, gut frequentiert – auch von Durchgangsverkehr.

Bislang sechs Tage offen

Bislang hatte der Wagen sechs Vormittage die Woche geöffnet. „Toujours“, so Obermaier, rund viereinhalb Jahre lang. Da wäre es von Vorteil, wenn der oder die Neue den Wagen nicht allein betreibe, meint Obermaier und denkt an mögliche Ausfälle etwa durch Krankheit oder Behördengänge. Der Wagen, der Platz, das Geschäft – für den Bürgermeister eigentlich eine gute Basis für eine selbstständige Tätigkeit, die „ein schöner Nebenerwerb“ sein könne, eigentlich „schon ein Vollerwerb“. Ein gutes Geschäft, „wenn man es mit Leib und Seele macht“, glaubt der Rathauschef, dem eine „Fünf- bis Sechstagewoche schön wichtig wäre“. Vor allem samstags sei viel los, da müsse man im Verkauf „schon sehr gut beinander sein“.

14 Tage könne ein Leerstand noch gut gehen, länger wäre „schwierig“, meint Obermaier. Denn dann würden sich die Leute unter Umständen umorientieren. Über Übergangslösungen hat man freilich schon nachgedacht, wenngleich dafür recht wenig Zeit war. Erst vor wenigen Wochen erreichte die Gemeinde das Schreiben, welches das Ende des Betriebs verkündete.

Dauerhafte Nachfolge erhofft

Aus den Reihen der Nachbarschaftshilfe gäbe es drei Leute, die einspringen könnten, meint Wolfgang Geist von der Nachbarschaftshilfe. Unklar sei aber, ob man dann das „komplette Programm“ leisten könne. Geist sperrt den Wagen auf, öffnet die Verkaufsklappe und gibt so den Blick frei auf eine blanke Auslage, leere Regale und verloren wirkende Kaffeetassen. Geist zeigt auf eine Außenfläche neben dem Wagen, gedacht für Bistro-Tische, gerade aber lediglich von Gras bedeckt.

Notfalls müsste man mit 450-Euro-Kräften arbeiten, meint Bürgermeister Obermaier, dann bräuchte man aber mindestens zwei, drei. Aber eigentlich laufe es auf „selbstständiger Basis am besten“, glaubt der Bürgermeister, der nun hofft, schnellstmöglich eine dauerhafte Nachfolge zu finden. Obermaier deutet auf das Gebäude gleich neben dem Mobil. Das ehemalige Schlachthaus, das schon bald einem Neubau weichen soll, einem Neubau, der, geht es nach Obermaier, schon im kommenden Jahr gebaut werden soll. In diesem werde der Dorfladen Platz finden – und der Bäckerwagen würde darin „integriert werden“, berichtet Obermaier. Die Zukunft des Betriebs scheint damit theoretisch gesichert. Nun fehlen nur noch die richtigen Menschen hinter der Theke.