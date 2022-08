„Wenigstens“ eine WG

Seniorenbeirat befürwortet Demenz-WG für Penzberg

Von: Sandra Gerbich

Teilen

Wie Menschen im Alter leben beschäftigt den Penzberger Seniorenbeirat. © Sandra Gerbich

Penzberg – In Penzberg gibt es sie noch nicht: eine Demenz-WG. Solche Einrichtungen sollen den Betroffenen ein eigenständiges Leben ermöglichen – und Angehörige entlasten.

So mancher kennt WGs noch aus seinen Studententagen: Jeder Mitbewohner hat sein Zimmer, Küche und Bad werden geteilt, man kocht zusammen und schmeißt miteinander den Haushalt. So ähnlich funktioniert eine Demenz-WG. Nur, dass in dieser Einrichtung alle Bewohner meist in einem höheren Alter sind und durch Pflegekräfte rund um die Uhr unterstützt werden. Was allein klappt, wird auch noch allein erledigt. Ob es das Kartoffelschälen, Tischdecken oder Aufräumen ist – jeder bringt sich nach seinen Möglichkeiten ein. Bei schwierigeren Aufgaben wie der Einkaufsplanung helfen speziell geschulte Pflegekräfte.

Nicht einsam leben

„Es ist der Wunsch der meisten älteren Menschen: selbstbestimmt und nicht einsam zu leben“, erklärte Claudia Hörbrand, Geschäftsführerin der ökumenischen Sozialstation Oberland in Peißenberg und Beisitzerin in der Alzheimer Gesellschaft Pfaffenwinkel-Werdenfels. Wenn man an Demenz erkrankt, wird das Leben für Patienten wie Angehörige jedoch zur Herausforderung. Es muss dann nicht immer das Pflege- oder Altenheim sein, falls es in den eigenen vier Wänden schwierig wird, so Hörbrand. Eine Demenz-WG könne eine Lösung sein.



Davon gibt es bereits einige im Oberland, jedoch nicht in Penzberg. Zwei befinden sich in Weilheim, zwei in Dietramszell, eine in Ober- und eine in Unterhaching. Acht bis zehn Demenzpatienten leben in einer WG. Jeder hat sein eigenes Zimmer, sogar ein eigenes Bad. „Wir haben bewusst auf ein Pflegebad verzichtet, um den Menschen zu ermöglichen, sich nach ganz persönlichen Vorlieben und Möglichkeiten im Idealfall eigenständig pflegen zu können“, so Vlasta Beck, ebenfalls Beisitzerin in der Alzheimer Gesellschaft. Betrieben werden die Einrichtungen von der Maro-Genossenschaft, eine Organisation mit Sitz in Ohlstadt. Diese will selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen ermöglichen.

„Wenigstens“ eine WG

„Eine Stadt wie Penzberg mit ihren mehr als 16.000 Einwohnern sollte auf jeden Fall wenigstens eine Demenz-WG betreiben können“, bekräftigte Siegfried Höfler, Vorsitzender des Seniorenbeirats. In Penzberg gebe es ja nicht einmal eine Gruppe, in der Angehörige Rat und Austausch fänden. „Es ist eigentlich einfach, eine solche Gruppe zu gründen“, konterte Claudia Hörbrand von der Alzheimer Gesellschaft, nur fehle es an personellen Ressourcen für die Betreuung der Patienten und ihren Angehörigen. „Die Ehrenamtlichen kostet diese Aufgabe immens viel Zeit. Abgesehen davon, dass es viel zu wenige Freiwillige gebe, bräuchten auch sie Begleitung: „Sonst brennen sie aus.“



Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hat Beiratschef Höfler zufolge die Installation einer Penzberger Demenz-WG „auf dem Radar“. Die Maro-Genossenschaft könnte laut Meinung Hörbrand die Apartments errichten und betreiben. „Wir bräuchten nur ein Grundstück“, so die Vertreterin der Alzheimer Gesellschaft. Ende Oktober, spätestens Anfang November soll es wieder einen Kurs geben, in dem sich Menschen als Demenzhelfer ausbilden lassen können, informierte Vlasta Beck von der Alzheimer Gesellschaft.