Seniorennachmittag am Penzberger Volksfest findet doch statt

Von: Max Müller

Penzberger Senioren können heuer beim Volksfest wieder ein Freigetränk und ein kostenloses Halbes Hendl genießen. © RS-Archiv

Penzberg – Frohe Botschaft in Sachen Penzberger Volksfest: Der Seniorennachmittag findet nun doch statt. Es ergeben sich laut Stadt jedoch „zwingende Rahmenbedingungen“.

Ein Getränk und ein halbes Hendl soll es heuer wieder für die Penzberger Senioren beim Volksfest geben – natürlich kostenlos. Die Stadt gab vergangene Woche in einer Pressemitteilung bekannt, dass der Seniorennachmittag am Montag, 29. August, von 12 bis 17 Uhr stattfinden kann.



Aufgrund der kurzfristigen Organisation ergeben sich aber einige Rahmenbedingungen für die Penzberger Senioren: Gegen Vorlage seines Personalausweises erhält man – falls man 65 Jahre oder älter ist und aus Penzberg kommt – zwei Verzehrgutscheine. Der Verzehr kann laut Stadt nur im Festzelt und Biergarten stattfinden. So können die Senioren kein „Abhol-Hendl“ mit nach Hause nehmen – auch nicht stellvertretend für Freunde oder Familienmitglieder. Zudem gibt es keinen „Festbus“ am Seniorennachmittag. Dieser startet erst ab 17.30 Uhr. Die Stadt empfiehlt den regulären Stadtbus zu nutzen.



Rahmenbedingungen: - Zeit: Montag, 29. August, 12 bis 17 Uhr - Wohnsitz: in Penzberg - Alter: 65+ - Personalausweis - Verzehr nur im Festzelt und Biergarten - Kein „Festbus“ am Seniorennachmittag

„Wir freuen uns, dass wir es nun doch noch geschafft haben, den beliebten Seniorennachmittag durchzuführen“, betont Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Die Einladung an die Senioren auf einen Volksfestbesuch nennt Korpan eine „Wertschätzung gegenüber einer Generation, die für Penzberg sehr viel geleistet hat“. Zusammen mit seinen zweitem Bürgermeister Markus Bocksberger (PM) und Drittem Bürgermeister Hardi Lenk (SPD), will der Penzberger Rathauschef nun auch in den Reihen der Stadträte noch Helfer für den Seniorennachmittag akquirieren.