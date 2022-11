Seniorentreff in Penzberg: EU-Zuschuss ist da - aber Start dauert noch

Von: Andreas Baar

Zentral gelegen am Kirchplatz von Christkönig: Der Seniorentreff in den ehemaligen „Oase“-Räumen. © Andreas Baar

Penzberg – Der Weg für den Seniorentreff in Penzberg ist frei: Caritas und Stadt haben den Förderbescheid aus dem Leader-Topf bekommen. Start ist wohl im Januar.

Alle Beteiligten beim Penzberger Seniorentreff standen seit Monaten ungeduldig in den Startlöchern. Der Standort war gefunden (ehemalige „Oase“-Räume im Pfarrzentrum Christkönig), ebenso ein Betreiber (Caritas-Kreisverband Weilheim-Schongau), und die Stadt hatte den Mietvertrag mit der Kirchenstiftung ausgehandelt. Der städtische Seniorenbeirat hatte sich schon länger für eine solche Einrichtung stark gemacht. Doch bevor die Beteiligten zur Tat schreiten konnten, musste die erhoffte EU-Förderung sicher sein. Was nun geschehen ist: Die zuständige Bewilligungsstelle am Kemptener Landwirtschaftsamt hat den von der Caritas eingereichten Antrag auf Gelder aus dem Leader-Topf abgesegnet. Der Bescheid wurde am Mittwoch (9. November) überreicht.

Da ist der Förderbescheid: (v.l.) Kerstin Hosse (Leader-Aktionsgruppe), Stefan Korpan (Bürgermeister), Thomas Koterba (Geschäftsführer Kreis-Caritas), Markus Bauer (Leader-Bewilligungsstelle), Siegfried Höfler (Vorsitzender Seniorenbeirat), Margareta Drexel (Kirchenpflegerin Christkönig), Herbert Preuß (Seniorenbeirat) und Ingrid Hauptmann (stellvertretende Vorsitzende Seniorenbeirat). © Andreas Baar

103.000 Euro werden investiert

Für den Antrag wurden Investitionskosten von 103.000 Euro angegeben. Bewilligt wurde eine Leader-Förderung von genau 39.257,57 Euro. „Das Projekt passt bei uns“, wie Markus Baur von der Kemptener Bewilligungsstelle sagt. Soziales, Lebensqualität und Grundversorgung würden mit dem Treff gefördert. Von der Investition trägt die Stadt laut Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) 7500 bis 8000 Euro, den Rest stemmt die Caritas. Wobei: Die Stadt trägt die Mietkosten, wie Korpan erwähnt – diese sind nicht förderfähig. Die EU-Förderung läuft allerdings nur 27 Monate, ab Ende 2024 muss sich das Projekt selbst tragen. Danach soll es „unbedingt“ weitergehen, betont Caritas-Kreisgeschäftsführer Thomas Koterba. Die Caritas habe bei der Stadt deshalb auch eine „Nachhaltigkeitserklärung“ abgeben müssen. „Das war wirklich ein schönes Verhandeln“, lobt Koterba die Involvierten. Es sei allen klar gewesen, „dass wir was für Senioren in Penzberg machen und wohlen“.

Die Pfarrei erwartet ein „lebendiges Miteinander“ - neben dem Seniorentreff finden sich Angebote wie das Lesecafé/Bücherei. © Andreas Baar

Pfarrei hofft auf Synergien

Der Pfarrei sei „sehr wichtig“ gewesen, etwas in den Räumen anzusiedeln, dass die eigenen Angebote im Pfarrzentrum wie dem Lesecafé/Bücherei ergänzt, betont Kirchenpflegerin Margareta Drexel. Sie hofft ein „lebendiges Miteinander“ mit den neuen Nachbarn.

Schuldnerberatung startet jetzt Die Kreis-Caritas startet ab Dienstag, 15. November, ihre Schuldnerberatung im neuen Seniorentreff. Wie berichtet, übernimmt dies die gelernte Bankkauffrau Gabriele Schweiger-Koterba. Das Angebot soll ganztägig angeboten werden. Weil der Landkreis generell die Beratungszeiten in Weilheim-Schongau zum neuen Jahr um weitere zehn bis 15 Stunden die Woche aufstockt, könnten bei Bedarf dann in Penzberg auch mehr Termine angeboten werden.

Ein Leiter wird gesucht

Der Betrieb startet aber nicht sofort, es geht wohl erst im neuen Jahr offiziell los. Die Caritas muss erst Mal Personal finden. Vorgesehen ist ein Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter als Leiter mit vorerst 20 Wochenstunden, die später bei Bedarf ausgebaut werden könnten. Möbel sowie Küchen- und Büromaterial sind bestellt. Spätestens Dezember, so Geschäftsführer Koterba, sei die „technische Betriebsfähigkeit“ da. Beim Personal hofft der Caritas-Chef auf Januar, Interessenten gebe es bereits. Geöffnet sein soll aber nicht nur zu den Arbeitszeiten der Fachkraft. Koterba will „zügig Ehrenamtliche gewinnen“, die zu weiteren Zeiten vor Ort wären.



Der große Raum samt Küchenzeile wird Treffpunkt. © Andreas Baar

„Ganzheitliches Angebot“

Auf 80 Quadratmetern finden sich zwei Büro, Toiletten und ein großer Raum mit Küche. Ein Büro nutzen der Landkreis für seine Pflegeberatung und die Caritas für die Schuldnerberatung. Laut Koterba haben die Alzheimer Gesellschaft Pfaffenwinkel und die Ökumenische Sozialstation Interesse bekundet. Koterba hofft auf ein „lebendes Konstrukt“. Und Bürgermeister Stefan Korpan schwebt ein „ganzheitliches Angebot“ vor.

Nicht nur „Bespaßung“ der Älteren

Seniorenbeirats-Vorsitzender Siegfried Höfler denkt an Spieletreffs, einen Singkreis und generell einen Aufenthaltsort zum Zusammensitzen und Kaffee trinken. Wichtig: „Es soll nicht nur eine Bespaßung der Älteren sein“, betont im Beiratsmitglied Herbert Preuß – schön wäre es, wenn Senioren anderen „auch etwas zurückgeben könnten“. Zum Beispiel ihr Wissen weitergeben an Jüngere.



Abstimmung über Namen

Was aber noch fehlt ist ein Namen für den Treff. Darüber hatte sich de Seniorenbeirat bislang nicht verständigen können. Zur Eröffnungsfeier soll die Besucher über Vorschläge abstimmen können.