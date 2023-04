Sensationelle Wende: Feuerwehr-Neubau in Penzberg?

Von: Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt Penzberg baut ein neues Feuerwehrhaus an der Straße nach Sindelsdorf. Das Bauschild ist seit 1. April zu bewundern. Alles nur ein Aprilscherz?

Seit Jahren schon warten die freiwilligen Helfer in Penzberg auf ein Zeichen der Politik. Das eigene Domizil der Feuerwehr an der Winterstraße ist an seine räumlichen Grenzen gestoßen. Auch benachbartes Rotes Kreuz und Bergwacht leiden unter der Enge. Doch die Planspiele für ein Blaulichtzentrum verschwanden in der Schublade. Auch die Suche nach einem Grundstück ist bislang erfolglos geblieben. Im Stadtrat wird das Thema immer wieder mal angesprochen - doch so richtig groß ist die politische Unterstützung nicht.

Jetzt scheint es eine sensationelle Wende zu geben. An der Straße nach Sindelsdorf, im Hintergrund geht es zur Wasserreserve hoch, steht pünktlich zum 1. April ein Schild. „Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Penzberg“ steht darauf. Eine professionelle Bautafel. Bauherr ist die Stadt, Nutzer die freiwilligen Helfer. Die Bauzeit ist sportlich: Bezugsfertig soll des mehrgeschossige Schmuckstück schon am 1. April 2024 sein. Ein „spezieller Dank“ geht zudem an die Gemeinde Sindelsdorf für das Grundstück. Für den Entwurf zeichnet übrigens ein Aktionsbündnis „Ein neues Zuhause für die Penzberger Feuerwehr“ verantwortlich. Von diesem Bündnis wird man nach Rundschau-Informationen in nächster Zeit wohl noch mehr mitbekommen. Wie weiter aus gut unterrichten Kreisen zu hören war, war das Schild keine Aktion der Feuerwehr.