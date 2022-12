Bus von Penzberg bis Kochel

Sicherer Fahren: Bahn investiert in der Region - auch bei Kochelseebahn

Die Oberleitungen der Kochelseebahn sollen in 2023 erneuert werden. © Andreas Baar

Region – Die Erneuerung der Bahnstrecken im Oberland und Werdenfels geht 2023 weiter. Ab Mitte März ist die Stecke zwischen Tutzing und Kochel an der Reihe.

Nicht zuletzt durch das Zugunglück heuer in Burgrain setzt die Deutsche Bahn (DB) verstärkt auf Sicherheitskontrollen entlang der Strecken und greift für Instandhaltungsmaßnahmen tief in die Tasche. Das umfangreiche Investitionsprogramm im Volumen von über 80 Millionen Euro für die Sanierung der Strecken setzt die DB auch weiterhin fort. Die ersten Maßnahmen wurden dieses Jahr abgeschlossen. Seit Juni hatte die DB im Werdenfelser Land und im Oberland an zahlreichen Stellen sogenannte Langsam-Fahrstellen beseitigt sowie Erneuerungsarbeiten an Gleisen erledigt. Dabei wurden unter anderem Schienen und Schwellen gewechselt.

Programm bis 2025

Die Modernisierung der Strecken geht 2023 weiter. Die Planungen dafür laufen derzeit auf Hochtouren, berichten Unternehmenssprecher. Bei der Modernisierung setze die DB auf eine grundlegende Erneuerung von Schienen, Schwellen und dem Gleisunterbau. Bis 2025 sollen vom Investitionsprogramm die Strecken Tutzing – Garmisch – Mittenwald, Weilheim – Geltendorf, Weilheim – Schongau, Tutzing – Kochel und Murnau – Oberammergau sowie Holzkirchen – Rosenheim, Holzkirchen – Lenggries und Holzkirchen – Schliersee – Bayrischzell profitieren. Für andere Strecken im Regionalverkehrs werden laut Bahn auch Investitionsprogramme geprüft.

Nach aktuellem Stand sollen 2023 auf den Strecken Tutzing – Garmisch, Garmisch – Griesen und Garmisch – Mittenwald rund 42 Kilometer Gleis erneuert werden. Im Fokus stehen auch die Bahnhofsgleise und Weichen in Bichl, Kaltenbrunn, Klais, Geltendorf und Utting. Die genauen Sperrzeiträume werden derzeit noch erarbeitet und abgestimmt. Es heißt, die Fahrgäste werden rechtzeitig über Fahrplanänderungen und Streckensperrungen informiert.



Bus von Penzberg bis Kochel

Auch schon lange geplant sei die umfangreiche Erneuerung der Oberleitung auf der von Tutzing nach Kochel führenden Kochelseebahn von März bis Dezember 2023. So werden die Züge vom 21. März. bis 29. April sowie vom 12. Juni bis 3. August zwischen Tutzing und Kochel durch Busse ersetzt. Das betrifft die Strecke mit den Haltestellen in Tutzing, Bernried, Seeshaupt, Iffeldorf, Penzberg, Bichl, Benediktbeuern und Kochel. Vom 4. August bis 16. September sowie vom 5. Oktober bis 10. Dezember werden zwischen Penzberg und Kochel Busse eingesetzt. Der Ersatzfahrplan werde aktuell erstellt.