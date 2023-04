Sieg im Stadtderby: ESV-Fußballer stehlen Maibaum der DJK Penzberg

Von: Andreas Baar

Teilen

Gruß an die DJK Penzberg: Die Maibaumdiebe von den ESV-Eisenbahnern mit ihrer Beute. © Privat

Penzberg - Sieg im Stadtderby: Elf Fußballer des ESV Penzberg stehlen den Maibaum des ESV Penzberg. Jetzt wird über die Auslöse verhandelt.

Heuer will die DJK Penzberg einen Maibaum auf ihrem Sportgelände aufstellen. Das 18 Meter hohe Exemplar lagerte samt Schwalben gut sichtbar auf dem Fußballplatz. Pünktlich zum 1. Mai, ab 10 Uhr, sollte es aufgestellt werden. Doch am Sonntagvormittag (23. April) machten die Verantwortlichen eine bittere Entdeckung: Der Maibaum war weg. Umgehend ging bei der DJK auf Instagram eine Nachricht ein. Absender: der ESV. „Seits nich eitel sonst wärns 33er Scheitel“ stand als freundliche Aufforderung zum Verhandeln zu lesen.

Böses Erwachen: Die schlechte Nachricht machte DJK-intern schnell die Runde. © Privat

Über Zaum gewuchtet und ab damit

Die Idee hatten die ESV-Kicker der 1. und 2. Mannschaft sowie der A- und B-Jugend nach dem letzten Samstags-Spieltag im Sportheim der Eisenbahner gehabt. Gegen 22 Uhr wurde die Örtlichkeit „vorsondiert“, wie Sebastian Schott, Kapitän der Ersten, der Rundschau erzählt. Doch weil im DJK-Heim die Wache saß, zogen die verhinderten Diebe in zwei Autos wieder ab. Am Sonntag gegen 2 Uhr schritt das ESV-Team dann zur Tat. Schott: „Wir haben ein paar Leute organisiert.“ Elf ESVler wuchteten den Baum über den Zaun, trugen ihn zur Schule und transportieren ihn ab. „Wir waren nicht leise“, lacht Schott – niemand bemerkte etwas.

Die ESV-Diebe haben die digitale Werbung der DJK für ihr Maibaum-Aufstellen „ergänzt“ - inklusive freundlicher Warnung, falls nicht verhandelt wird. © Privat

DJK bereit zum Verhandeln

DJK-Vorstand Sascha Terbeck hat sich schon bei den Dieben gemeldet. „Wir treten in Verhandlungen ein“, sagt er. Besiegeln können die beiden Vereine die Auslöse am nächsten Samstag direkt an der Fischhaberstraße: Die DJK tritt um 18.30 Uhr beim ESV II zum Penzberger Derby an.