Sindelsdorf: Drängler sorgt bei Riedern für gefährliche Situation

Von: Andreas Baar

Der Polizei sucht nach Zeugen für das gefährliche Überholmanöver bei Riedern (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Sindelsdorf - Gefährliches Überholmanöver zwischen Sindelsdorf und Penzberg: Die Polizei sucht nach dem Raser.

Am Donnerstag (2. Januar) kam es laut Polizei gegen 18 Uhr auf der Staatsstraße 2370 zwischen Penzberg und Sindelsdorf, im Bereich von Riedern, zu einem „potenziell gefährlichen Vorfall“. Ein 40-jähriger Sindelsdorfer fuhr mit seinem rotem Volvo in dem auf 70 km/h beschränkten Bereich in Fahrtrichtung Sindelsdorf, als er ein Fahrzeug hinter sich bemerkte, welches laut Polizei „extrem nahe auffuhr.“ Der Sindelsdorfer fühlte sich dadurch genötigt. Am Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung beschleunigte er wieder, wurde dann im folgenden Kurvenbereich durch den Unbekannten überholt - obwohl der Straßenverlauf dort nicht eingesehen werden konnte und mittels durchgezogener Mittellinie ein Überholen untersagt ist. Bei dem anderen Fahrzeug hat es nach Polizeiangaben um einen grauen Mercedes Benz GLE mit Münchner Zulassung gehandelt.

Kollision verhindert

Eine Kollision mit dem herannahenden Gegenverkehr konnte unter anderem „durch ein Verzögern des Volvo“ verhindert werden, heißt es von der Polizei. Inwiefern ein entgegenkommendes Fahrzeug beeinträchtigt wurde, sei bis dato nicht festzustellen gewesen. Dessen Fahrer oder Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Penzberg zu melden. Hinweise und Beobachtungen zum Vorfall an die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570.