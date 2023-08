Sindelsdorf: Gemeinde baut ihren Pfarrhof um - es kommt Dorf-Leben rein

Von: Antonia Reindl

Teilen

Das Innere des Pfarrhofs wird derzeit umgebaut. Im Erdgeschoss entstehen Räume für eine temporäre Krippe, im Obergeschoss wird für Vereine Platz geschaffen. © Antonia Reindl

Sindelsdorf - Im Sindelsdorfer Pfarrhof sind die Bauarbeiter angerückt. Die Gemeinde richtet dort Räume für das Dorf-Leben ein.

Noch nicht allzu lange ist der Pfarrhof in Sindelsdorf in Händen der Gemeinde. Doch im Inneren des breitgelagerten Hauses mit Walmdach ist schon einiges los. Der Umbau hat begonnen. Die Kommune möchte das Erdgeschoss bereits im Frühherbst mit Leben, Lachen und Lernen gefüllt wissen. Die Handwerker seien schon da, etwa die Elektriker, verriet Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) in der jüngsten Sitzung des Sindelsdorfer Gemeinderats. Gemeint war der Umbau des Pfarrhofes, den die Gemeinde inzwischen ihr Eigen nennen kann. In seiner Sitzung erteilte der Gemeinderat einstimmig die Baugenehmigung zur Nutzungsänderung des einstigen Pfarrhofs.

Vereinsräume im Obergeschoss

Im Obergeschoss des gelb leuchtenden Gebäudes an der Kirchsteinstraße sollen Vereinsräume entstehen, die unter anderem über eine Außentreppe erreichbar sind. Im Erdgeschoss erfolgt derzeit der Umbau in eine temporäre Krippe. So sollen etwa in dem einstigen Pfarrbüro kleine Betten Platz finden. Im Obergeschoss müsse man „nicht ganz so Gas geben“ wie im unteren Bereich, meinte Obermaier.



Interims-Krippe ab September

Denn das Parterre soll bereits ab dem ersten September, also zum nächsten Betreuungsjahr, als Interims-Krippe genutzt werden. Zwar werde es oben „schon weiter gehen“, sagte Obermaier – aber mit Blick auf das Ex-Büro, also den Schlafraum in spe, gab er zu bedenken, dass man während der Schlafenszeit der Krippenkinder im Obergeschoss nicht Vollgas geben werden könne.