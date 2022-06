Drei Einzelhändler waren geplant

Sindelsdorf: Großer Handelshof an B472 vom Tisch - die Lage ist das Problem

Teilen

An der Einfahrt von der B472 her parken derzeit Pendler auf dem öffentlichen P+R-Stellplätzen. © Andreas Baar

Sindelsdorf - Der geplante Sindelsdorfer Handelshof neben der A95 ist vom Tisch. Die Regierung von Oberbayern hat wegen der Lage ihr Veto eingelegt.

Sindelsdorfs Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) kam in der jüngsten Bürgerversammlung auf das Gewerbegebiet „Hochleiten I“ zu sprechen, das gegenüber der Kiesgrube geplant sei. Die Fläche habe man „in Anführungszeichen verkauft“, sagte er. Ganz durch scheint man damit also noch nicht. Eigentlich sollte hier unter anderem eine Tankstelle Platz finden, aber eben auch Einzelhandel. Doch: „Wir dürfen keinen Discounter, keinen Supermarkt bauen“, verkündete der Bürgermeister nun. So weit draußen sei Einzelhandel nicht zulässig. Jetzt werde die Tankstellenlösung forciert. Und falls der Investor nun nicht die gesamte Fläche erwerbe, werde vielleicht die Gemeinde dort tätig werden, so Obermaier

Platz für Einzelhandel und Tankstelle: Auf die Wiese (rot umrandet) zwischen Solarpark im Süden und Kiesgrube im Norden sollte das neue Sindelsdorfer Gewerbegebiet hinkommen. Der A95-Anschluss (rechts) wäre nicht weit. © Stadtbauamt Penzberg

„Abgesetzte Lage“ ist das Problem

Nachfrage bei der Regierung von Oberbayern. Pressesprecher Wolfgang Rupp teilt auf Rundschau-Anfrage mit: „Der Standort ist durch seine Lage westlich der A95 und südlich der B472 deutlich vom Siedlungszusammenhang von Sindelsdorf abgesetzt.“ Wegen der „abgesetzten Lage“, das sei „im Zuge unserer Prüfung“ erkannt worden, widerspreche der Standort dem im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) festgelegten Anbindegebot. Und da ist noch etwas: Gemäß LEP seien Einzelhandelsgroßprojekte lediglich „an Standorten innerhalb eines Siedlungszusammenhangs mit wesentlichen Wohnanteilen oder direkt an einen solchen angrenzend“ zulässig, heißt es.



Gute Anbindung: Das neue Sindelsdorfer Gewerbegebiet war auf der rekultivierten Kiesgrube unweit der A95 geplant. © Andreas Baar

Drei Einzelhändler waren geplant

Die Gemeinde Sindelsdorf hatte im Oktober 2019 die nötige Änderung des Flächennutzungsplans sowie den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hochleiten I“ auf den Weg gebracht, im September vergangenen Jahres wurde das öffentliche Verfahren eingeleitet. Die Idee: Wo früher eine Kiesgrube war und nach der Rekultivierung eine landwirtschaftliche Wiese entstand sollte ein Privatinvestor ein Gewerbegebiet aufbauen. Neben einer Tankstelle waren drei Einzelhändler – ein Lebensmittel-Vollsortimenter samt Getränkemarkt und Bäckerei, ein Lebensmittel-Supermarkt und ein Drogeriemarkt geplant. Eine Dimension, die vor allem im benachbarten Penzberg verschreckte. Der dortige Bauausschuss sah das Vorhaben kritisch und forderte ein Gutachten zur regionalen Verträglichkeit. Der örtliche Bund Naturschutz protestierte gegen einen Handelshof auf der grünen Wiese, verbunden mit Verkehrsbelastung.

Aufatmen in Penzberg

Auch die Penzberger Vereinigung Pro Innenstadt sah das Vorhaben mit Bauchschmerzen – man fürchtete Konkurrenz für die eigene Geschäftswelt. „Wir sind erst Mal froh“, kommentiert Vorsitzende Monika Uhl das Handelshof-Aus. Die Entscheidung gebe der Stadtpolitik „die Ruhe, eine Vision für die Innenstadt zu entwickeln“. In Penzberg dürfe man sich aber nun nicht zurücklehnen, um das Zentrum am Leben zu halten, mahnt Uhl: „Es braucht eine Strategie.“ Antonia Reindl/Andreas Baar