Sindelsdorf hat ihn gekauft: Pfarrhof soll Haus für Vereine werden

Der Sindelsdorfer Pfarrhof wurde von der Gemeinde gekauft und ein Vereinshaus werden. © Antonia Reindl

Sindelsdorf - Die Gemeinde Sindelsdorf hat den Pfarrhof von der Diözese gekauft. Man hat damit etwas Besonderes für das Dorf vor.

Schon eine Zeit lang liebäugelte die Gemeinde mit dem Pfarrhof. Nun scheint Schluss mit der Liebe auf Distanz. Die Gemeinde habe das Gebäude angekauft, verrät Sindelsdorfs Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) am Tag nach der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Verträge mit der Diözese Augsburg seien unterschrieben und vom Gemeinderat genehmigt. Der Pfarrhof „gehört uns noch nicht zu 100 Prozent“, meint Obermaier, aber „zu 99 Prozent“.

Einst eine Kirche

In dem von einer alten Tuffsteinmauer umgebenen Gebäude, an dem die Gemeinde schon seit rund zwei Jahren dran sei, wolle man ein Gemeindevereinshaus realisieren, sagt Obermaier zu den Zukunftsplänen. Das breitgelagerte Haus mit Walmdach besitzt Geschichte, befand sich hier doch einst die Marienkirche – damals als Sindelsdorf noch zwei Pfarreien hatte. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Frauenkirche säkularisiert und in einen Pfarrhof umgebaut.