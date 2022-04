Sindelsdorf: Kind (7) von Auto erfasst und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Von: Andreas Baar

Der verletzte Bub wurde mit dem Rettungswagen ins Murnauer UKM gebracht (Symbolbild). © Hendrik Schmidt/dpa

Sindelsdorf - An der Hauptstraße in Sindelsdorf wurde ein Kind von einem Auto angefahren. Der Siebenjährige kam verletzt in die Unfallklinik Murnau.

Der Unfall ereignete sich am Montag (4. April) gegen 16.20 Uhr an der Hauptstraße in Sindelsdorf. Ein 75-Jähriger aus Kochel fuhr mit seinem BWM in Richtung B472-Anschluss. Der Siebenjährige aus dem Ort trat nach ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge auf Höhe der Hauptstraße 19 hinter einem entgegen der Fahrtrichtung geparkten Opel auf die Fahrbahn. Der Bub wurde von dem gerade vorbeifahrenden BMW mit der Front erfasst und nach vorn geschleudert. Dabei zog sich der Junge laut Polizei eine Kopfplatzwunde und vermutlich eine Fraktur des rechten Arms zu. Ein Rettungswagen brachte das Kind nach der Erstversorgung in die Murnauer Unfallklinik. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Penzberg unter Telefon 08856/92570 zu melden.