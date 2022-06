Bauhof-Pläne liegen im Landratsamt

Sindelsdorf: Nahversorgung beschäftigt bei Bürgerversammlung

Rathauschef Andreas Obermaier teilte in der Sindelsdorfer Bürgerversammlung mit, dass es mit Supermarkt und Discounter im geplanten Gewerbegebiet südlich der B472 nichts werde.

Sindelsdorf - Bei der Sindelsdorfer Bürgerversammlung ging es nicht nur um das Handelshof-Aus an der B472. Die Nahversorgung war auch ein Thema.

„Pack mas“, meinte Sindelsdorfs Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) und stieg in die Bürgerversammlung im Saal des Gasthofs ein. Eine ganze Liste von Zahlen hatte Obermaier parat – zum Wachstum der Gemeinde, zu Kindergarten und Schule und freilich auch zum Haushalt.

Sindelsdorf ist ein wenig kleiner geworden, zumindest personell. Mitte Mai zählt die Gemeinde 1237 Einwohner. Zwar sind das zehn Bürger mehr als Ende 2021, auf mehrere Jahre zurückgeblickt aber „san mia a bissl weniger geworden“, so Rathauschef Andreas Obermaier. Deutlich mehr geworden sind dagegen die Baugesuche. 2020 waren es neun, 2019 acht und 2021 stolze 28. „Schon eine Ansage“, meinte der Bürgermeister. Wohnraum zu schaffen, sei wichtig, „wir müssen bloß aufpassen mit der Verdichtung“.



Auf aktuelle Vorhaben geblickt, meinte Obermaier, dass die Planung für den Bauhof soweit durch sei und dem Landratsamt vorliege. „Bei manch‘ Privatem geht’s leichter“, bedauerte er aber. Wenn der Bauhof heuer nicht komme, dann im nächsten Jahr, sagte er – auch mit Blick auf Lieferengpässe und allseits begehrte Handwerker. Die Fertigstellung der Sintwolfstraße rückt dagegen immer näher. Und in Sachen Glasfaserausbau appellierte er an die Bürger, ihr Haus anschließen zu lassen. Der Anschluss sei kostenlos, dass wisse er zumindest von einer der beiden vor Ort agierenden Firmen.

In den Blick nahm Sindelsdorfs Bürgermeister Andreas Obermaier das ehemalige Schlachthaus für eine Nahversorgung. © Antonia Reindl

Auch das Thema Einzelhandel ließ den Rathauschef, gerade im Zuge des Handelshof-Aus an der B472, nicht los. Statt einem Supermarkt im Gewerbegebiet, ein Nahversorger im Zentrum? Dieser Gedanke beschäftigte Obermaier. Er blickte gedanklich auf das lange leerstehende ehemalige Schlachthaus an der Penzberger Straße und was man aus diesem oder an dessen Stelle machen könnte. Man wolle sich beraten lassen, sagte er. Dort könnte unter Umständen ein Nahversorger oder ein Dorfladen entstehen. Wobei, ein Dorfladen „ist immer schwierig“, befand Obermaier. In Habach, so bekomme man es gesagt, schreibe man schwarze Zahlen. Die seien aber, so der Rathauschef, mit Ehrenamt verbunden.



Im Anschluss stellte sich Obermaier den Fragen. So wurde Tempo 30 innerorts angeregt. Das könnte man mal ansprechen, aber „es wäre schon schön, wenn alle 50 fahren“, meinte er. Auch nach weiteren Photovoltaik-Flächen erkundigte man sich. Grünflächen sollten erhalten bleiben, fand Obermaier, immerhin „sind wir landwirtschaftlich geprägt“. Dennoch könnte es weitere Module geben: „Dächer haben wir genug.“

Auf die vergangenen zwei Jahre zurückgeblickt, meinte Sindelsdorfs Bürgermeister, dass man „schon was gemacht“ habe, er aber nicht ganz zufrieden sei. Ob das „an den Behörden liegt“ oder ob man „sich stellt“, sagte Obermaier – ohne sich für eine Antwort zu entscheiden. Antonia Reindl