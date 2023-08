Sindelsdorfer Gasthof zur Post: Mehr Apartments zur Kurzvermietung geplant

Von: Antonia Reindl

Der ehemalige Tennenteil: Ein paar Wohnungen und einige Apartments sollen hier entstehen. © Antonia Reindl

Sindelsdorf – Höher als geplant und innen umgeplant: Der Sindelsdorfer Gemeinderat stimmt Tektur für Ausbau am Gasthof zur Post zu. Ladengeschäft ist gestrichen.

Der hohe Kran ist offenbar ein beliebtes Anflugsziel, und auch ein guter Aussichtspunkt. Einige Jungtiere scheinen auf dem gelben Stahl außerdem ihre Balancekünste zu erproben. Wer seinen Blick von dem Storch-Treiben in luftiger Höhe abwendet und nach unten wandern lässt, dem eröffnet sich derzeit eine große Baustelle im Zentrum von Sindelsdorf. Der ehemaligen Tennenteil am Gasthof zur Post wird gerade neu errichtet und soll künftig der dauerhaften sowie der zeitweisen Wohnnutzung dienen. In seiner jüngsten Sitzung verabschiedete der Gemeinderat die zweite Tektur zur Neuerrichtung.

Den Baustellenkran fliegen gerne mal Störche an: Hoch oben scheinen sie sich dann in Balance zu üben. © Antonia Reindl

Innen wurde einiges umgeplant

Etwa zur selben Zeit wie der Bauhof-Bauantrag wurde der Antrag auf Neuerrichtung des Tennenteils des Gasthofs zur Post gestellt, nämlich im November 2021. Die Baugenehmigung wurde 2022 erteilt. Von der erteilten Genehmigung weicht die Tektur nun aber in einigen Punkten ab. Zum einen wird der Neubau knapp 30 Zentimeter höher als einst geplant. Die Firsthöhe beträgt am Ende 12,59 Meter. Zum anderen wird die Innenaufteilung umgeplant, sodass mehr Apartments entstehen. Insgesamt sind nun 17 Apartments zur Kurzzeitvermietung geplant. Ursprünglich rechnete man mit acht. Dafür werden nur noch vier und nicht sechs Wohnungen zur dauerhaften Vermietung errichtet. Nicht mehr berücksichtigt werden ein Wirtschaftsraum für die Gastwirtschaft sowie ein Ladengeschäft für die Versorgung im Dorf.

Außen bleibt alles gleich

Im Erdgeschoss waren zuvor neben Laden und Wirtschaftsraum zwei Wohnungen und ein Apartment geplant. Letzteres wird nun vervielfacht: im Parterre sollen es nun acht Apartments werden. Veränderungen auch im Dachgeschoss: Zwei Wohnungen sollen sich dort nun nicht mehr über zwei Etagen erstrecken. Stattdessen sollen zwei circa 66 Quadratmeter große Wohnungen mit einer Loggia im Westen entstehen. In der Wohngalerie sind des Weiteren zwei Apartments geplant. Ob sich am Äußeren etwas ändere, lautete eine Frage aus dem Gremium. Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) verneinte. Die Planung, ergänzte Michael Schröfele (CSU), entspreche nun den Vorgaben des Landratsamtes. Die Mehrheit des Gremiums erteilte schließlich das gemeindliche Einvernehmen zur zweiten Tektur.